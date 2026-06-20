Milli Takım İçin Marş Yazmıştı: Sinan Akçıl'dan Türkiye Mağlubiyetine Sert Tepki Geldi!

İlk maçta Avustralya'ya mağlup olan millilerimiz, gruptaki ikinci karşılaşmada Paraguay'a da 1-0 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda etti. Üstelik yaklaşık bir devre boyunca 10 kişi oynayan rakibi karşısında onlarca pozisyon bulan Türkiye'nin golü bulamaması, futbolseverlerde büyük hayal kırıklığı yarattı.

Maçın ardından futbol dünyasından peş peşe yorumlar gelirken dikkat çeken paylaşımlardan biri de şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi. Çünkü Akçıl, Dünya Kupası öncesinde milli takım için özel olarak hazırlanan 'Türkler Geliyor' marşının da mimarıydı.

26 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan Türkiye, turnuvaya oldukça yüksek beklentilerle katılmıştı. Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, genç ve yetenekli kadrosuyla birçok futbolseverin umut bağladığı ekiplerden biri olarak gösteriliyordu.

Ancak işler sahada beklendiği gibi gitmedi. Avustralya karşısında alınan mağlubiyetin ardından Paraguay maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan millilerimiz, henüz karşılaşmanın ilk dakikasında yediği golün şokunu yaşadı. İkinci yarıda tamamen rakip yarı sahaya yerleşen Türkiye, direklerden dönen toplara ve kaçan net fırsatlara rağmen aradığı golü bulamadı.

Karşılaşmanın ardından oyuncuların sahada yaşadığı üzüntü kameralara yansırken, Arda Güler'in yaptığı özür açıklaması da gündem oldu. Böylece Türkiye, gruptaki son ABD maçına rağmen Dünya Kupası'na resmen veda etmiş oldu.