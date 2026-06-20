Milli Takım İçin Marş Yazmıştı: Sinan Akçıl'dan Türkiye Mağlubiyetine Sert Tepki Geldi!
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2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla katılan A Milli Futbol Takımımız, Paraguay karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından turnuvaya erken veda etti. Futbolseverleri üzen sonucun ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, Dünya Kupası için hazırladığı 'Türkler Geliyor' marşıyla gündeme gelen Sinan Akçıl'ın yorumu dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, milli takımın elenmesinin ardından yaptığı sitem dolu paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden A Milli Futbol Takımımızın macerası ne yazık ki beklenenden çok daha kısa sürdü.
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Turnuva başlamadan önce milli heyecanı artırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu desteğiyle özel bir Dünya Kupası marşı hazırlanmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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