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Milli Takım İçin Marş Yazmıştı: Sinan Akçıl'dan Türkiye Mağlubiyetine Sert Tepki Geldi!

etiket Milli Takım İçin Marş Yazmıştı: Sinan Akçıl'dan Türkiye Mağlubiyetine Sert Tepki Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2026 - 09:41
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2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla katılan A Milli Futbol Takımımız, Paraguay karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından turnuvaya erken veda etti. Futbolseverleri üzen sonucun ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, Dünya Kupası için hazırladığı 'Türkler Geliyor' marşıyla gündeme gelen Sinan Akçıl'ın yorumu dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, milli takımın elenmesinin ardından yaptığı sitem dolu paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden A Milli Futbol Takımımızın macerası ne yazık ki beklenenden çok daha kısa sürdü.

2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden A Milli Futbol Takımımızın macerası ne yazık ki beklenenden çok daha kısa sürdü.

İlk maçta Avustralya'ya mağlup olan millilerimiz, gruptaki ikinci karşılaşmada Paraguay'a da 1-0 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda etti. Üstelik yaklaşık bir devre boyunca 10 kişi oynayan rakibi karşısında onlarca pozisyon bulan Türkiye'nin golü bulamaması, futbolseverlerde büyük hayal kırıklığı yarattı.

Maçın ardından futbol dünyasından peş peşe yorumlar gelirken dikkat çeken paylaşımlardan biri de şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi. Çünkü Akçıl, Dünya Kupası öncesinde milli takım için özel olarak hazırlanan 'Türkler Geliyor' marşının da mimarıydı.

26 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan Türkiye, turnuvaya oldukça yüksek beklentilerle katılmıştı. Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, genç ve yetenekli kadrosuyla birçok futbolseverin umut bağladığı ekiplerden biri olarak gösteriliyordu.

Ancak işler sahada beklendiği gibi gitmedi. Avustralya karşısında alınan mağlubiyetin ardından Paraguay maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan millilerimiz, henüz karşılaşmanın ilk dakikasında yediği golün şokunu yaşadı. İkinci yarıda tamamen rakip yarı sahaya yerleşen Türkiye, direklerden dönen toplara ve kaçan net fırsatlara rağmen aradığı golü bulamadı.

Karşılaşmanın ardından oyuncuların sahada yaşadığı üzüntü kameralara yansırken, Arda Güler'in yaptığı özür açıklaması da gündem oldu. Böylece Türkiye, gruptaki son ABD maçına rağmen Dünya Kupası'na resmen veda etmiş oldu.

Turnuva başlamadan önce milli heyecanı artırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu desteğiyle özel bir Dünya Kupası marşı hazırlanmıştı.

Turnuva başlamadan önce milli heyecanı artırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu desteğiyle özel bir Dünya Kupası marşı hazırlanmıştı.

Sözleri, müziği ve düzenlemesi Sinan Akçıl'a ait olan 'Türkler Geliyor' isimli marş, 14 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştı.

Marşta kemençe, zurna, kaval, darbuka ve asma davul gibi geleneksel Türk müziği enstrümanlarına yer verilmiş, stadyum atmosferini yansıtan güçlü bir düzenleme tercih edilmişti. Şarkıda Sinan Akçıl'a Resul Dindar ve Enes Yolcu da eşlik etmişti.

Yayınlandığı dönemde sosyal medyada çok konuşulan marş, taraftarları ikiye bölmüştü. Kimi kullanıcılar parçanın coşkusunu ve milli duyguları yansıtmasını överken, kimileri ise farklı tarzlarda marşlar tercih ettiklerini dile getirmişti.

Milli takımın Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinan Akçıl, hayal kırıklığını sitem dolu sözlerle dile getirdi.

Akçıl paylaşımında, 'Sevgili seyirciler, Türkiye için en az 4 yıllık bir su molası 👍🏻 Çok yazık. Bilseydim marşın adını Türkler Geliyor değil, Türkler Gidiyor yapardım.' ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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