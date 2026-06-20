Türkiye Dünya Kupası'na Veda Etti: Yorumculardan Tepkiler Peş Peşe Geldi
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Büyük umutlarla başladığımız 2026 FIFA Dünya Kupası macerası, ne yazık ki beklenenden çok daha kısa sürdü. Paraguay karşısında alınan mağlubiyetin ardından turnuvaya grup aşamasında veda eden A Milli Takımımız, milyonlarca futbolseveri derin bir hayal kırıklığına uğrattı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medya adeta yorum yağmuruna tutulurken, spor dünyasının tanınmış isimlerinden fenomenlere, yayıncılardan siyasilere kadar birçok kişi milli takımın performansıyla ilgili görüşlerini paylaştı. İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedasının ardından gelen dikkat çeken tepkiler...
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, A Milli Futbol Takımımız turnuvaya veda etti.
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Candaş Tolga Işık
Ahmet Ercanlar
Ahmet Konanç
Gökmen Özcan
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Bülent Uslu
Sercan Hamzaoğlu
Caner Eler
Koray Koç
Zafer Şahin
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Can Yılmaz
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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