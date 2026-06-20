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Türkiye Dünya Kupası'na Veda Etti: Yorumculardan Tepkiler Peş Peşe Geldi

etiket Türkiye Dünya Kupası'na Veda Etti: Yorumculardan Tepkiler Peş Peşe Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2026 - 09:18
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Büyük umutlarla başladığımız 2026 FIFA Dünya Kupası macerası, ne yazık ki beklenenden çok daha kısa sürdü. Paraguay karşısında alınan mağlubiyetin ardından turnuvaya grup aşamasında veda eden A Milli Takımımız, milyonlarca futbolseveri derin bir hayal kırıklığına uğrattı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medya adeta yorum yağmuruna tutulurken, spor dünyasının tanınmış isimlerinden fenomenlere, yayıncılardan siyasilere kadar birçok kişi milli takımın performansıyla ilgili görüşlerini paylaştı. İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedasının ardından gelen dikkat çeken tepkiler...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, A Milli Futbol Takımımız turnuvaya veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, A Milli Futbol Takımımız turnuvaya veda etti.

Yıllar sonra büyük umutlarla katıldığımız Dünya Kupası'nda ilk maçta Avustralya'ya mağlup olan millilerimiz, kader maçında Paraguay karşısında da sahadan 1-0 yenik ayrılarak turnuvaya erken veda etti.

Üstelik mağlubiyetin ardından futbolseverleri asıl kahreden detay skor tabelasından çok sahadaki tablo oldu. Maçın henüz ilk dakikasında gelen gole engel olamayan Türkiye, yaklaşık bir devre boyunca 10 kişi oynayan rakibi karşısında yüzde 78 topla oynama oranına, 33 şuta ve sayısız fırsata rağmen aradığı golü bulamadı. Direkten dönen toplar, kaçan mutlak pozisyonlar ve son düdükle birlikte gelen büyük hayal kırıklığı sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı.

Karşılaşmanın ardından sadece futbolseverler değil; fenomenler, yorumcular, yayıncılar, spor dünyasının tanınmış isimleri ve siyasiler de peş peşe paylaşımlar yaptı. Kimi teknik ekibi eleştirirken, kimi kaçan fırsatlara dikkat çekti. Gelin, Paraguay mağlubiyeti sonrası sosyal medyada en çok konuşulan yorumlara birlikte bakalım.

Candaş Tolga Işık

Candaş Tolga Işık
twitter.com

Ahmet Ercanlar

Ahmet Ercanlar
twitter.com

Ahmet Konanç

Ahmet Konanç
twitter.com

Gökmen Özcan

Gökmen Özcan
twitter.com
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Bülent Uslu

Bülent Uslu
twitter.com

Sercan Hamzaoğlu

Sercan Hamzaoğlu
twitter.com

Caner Eler

Caner Eler
twitter.com

Koray Koç

Koray Koç
twitter.com

Zafer Şahin

Zafer Şahin
twitter.com
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Can Yılmaz

Can Yılmaz
twitter.com

'Türk futbolunun en büyük başarısı nedir diye sorsalar, sanırım artık sahadaki sonuçları değil, sonuçlardan bağımsız olarak umut satabilme becerisini söylerim.

Çünkü biz dünyada belki de başarısızlığı bu kadar uzun süre başarı gibi pazarlayabilen ender milletlerden biriyiz.

Her turnuva öncesi aynı filmi izliyoruz. Bu kez farklıyız, bu kez hazırız, çok iyi bir jenerasyon geliyor. Sonra turnuva başlıyor ve birkaç hafta sonra eve dönüyoruz.

Eskiden milli takım kaybettiğinde insanlar gerçekten üzülürdü. Çünkü ortada kaçırılmış bir fırsat vardı. Şimdi ise kaybetmek bile kurumsallaştı. Maç bitiyor, teşekkür mesajları yayınlanıyor, videolar hazırlanıyor. Sanki Dünya Kupası’ndan elenmedik de yeni sezon ürün lansmanını tamamladık. Hatta bazen futbolun kendisi, reklam kampanyalarının arasına sıkışmış küçük bir ayrıntı gibi duruyor. Bir oyuncunun hangi arabaya bindiğini, hangi saat markasıyla çalıştığını, hangi şampuanı kullanıp hangi krakeri yediğini biliyoruz. Ama son üç beş maçta kaç ikili mücadele kazandığını bilmiyoruz. Eskiden başarı para getirirdi, şimdi bazen para başarıdan önce geliyor. Henüz büyük bir şey kazanmadan yıldız gibi yaşamak, kupaya dokunmadan efsane muamelesi görmek mümkün.

Belki de Türk futbolunun en büyük rakibi Almanya, İspanya ya da Arjantin değildir. Belki de en büyük rakibi kendi anlattığı hikâyedir. Çünkü biz futbol oynamaktan çok futbol hikâyesi anlatmayı seviyoruz. Daha ilk düdük çalmadan destan yazıyor, grup aşaması başlamadan yarı final hesapları yapıyoruz. Sonra sahadaki gerçeklik gelip suratımıza tokat gibi çarpıyor. O zaman da dönüp hakemi, çimi, fikstürü, havayı, şansı konuşuyoruz. Bir tek futbolu konuşmuyoruz.

Oysa dünyanın büyük futbol ülkeleri kendilerini olduklarından büyük göstermeye çalışmıyorlar. Çünkü gerçekten büyükler. Biz ise bazen büyük görünmeye çalışırken büyümeyi unutuyoruz. İşin acıklı tarafı şu, Bu ülkede yetenek de var, potansiyel de. Ama bir noktadan sonra formanın ağırlığı yerine reklam sözleşmelerinin ağırlığı hissedilmeye başlanıyor. Futbolun en acımasız tarafı budur. Sahaya çıktığında herkes eşitlenir. Takipçi sayısı, reklam anlaşmaları, mavi tikler, photoshop pozlar, bolca hamaset, bol sıfırlı primler anlamını yitirir. Geriye yalnızca karakter, mücadele, cesaret ve istek kalır. Dünya Kupası da biraz bunun turnuvasıdır. Kim daha çok isterse onun hikâyesi büyür, kim daha çok konuşursa değil. “Vatandaşlarımızdan özür dileriz…” cümlesini yeteri kadar duyduk. Yıllardır hikâyeyi sahada yazmak yerine mikrofonun önünde anlatmaya çalışıyoruz. Belki de sorun budur. Belki de bu yüzden her turnuva sonunda aynı cümleyi duyuyoruz, “Önümüze bakacağız...” Biz yıllardır önümüze bakıyoruz zaten. Belki de artık biraz aynaya bakmanın zamanı gelmiştir.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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