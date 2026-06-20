10 Kişilik Paraguay'a Yenilerek Dünya Kupası'ndan Elenen A Milli Takımımıza Tepki Yağdı
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A Milli Takımımız ile karşılaşan Paraguay, 65. saniyede bulduğu golle Türkiye karşısında 1-0 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında Almiron, Mert Müldür'e ağzını kapatarak konuştuğu için kırmızı kart gördü. Ancak A Millilerimiz, 10 kişilik Paraguay'ı devirmeyi başaramadı. 1-0 yenilen Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti.
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A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'na erken veda etti.
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