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10 Kişilik Paraguay'a Yenilerek Dünya Kupası'ndan Elenen A Milli Takımımıza Tepki Yağdı

etiket 10 Kişilik Paraguay'a Yenilerek Dünya Kupası'ndan Elenen A Milli Takımımıza Tepki Yağdı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 08:28
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A Milli Takımımız ile karşılaşan Paraguay, 65. saniyede bulduğu golle Türkiye karşısında 1-0 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında Almiron, Mert Müldür'e ağzını kapatarak konuştuğu için kırmızı kart gördü. Ancak A Millilerimiz, 10 kişilik Paraguay'ı devirmeyi başaramadı. 1-0 yenilen Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti.

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A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'na erken veda etti.

A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'na erken veda etti.

İlk maçta Avustralya'ya yenilen Türkiye, ikinci maçta Paraguay'a kaybedince Dünya Kupası umutlarımız erken söndü. Maçın ilk dakikası içinde gol yiyen Bizim Çocuklar, ilerleyen dakikalarda kırmızı kart gören Paraguay'a karşı gol bile atamayınca saç baş yoldurdu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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