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Türkiye-Paraguay Maçında Yeni Kural Uygulandı: Ağzını Kapatarak Konuşan Almiron Kırmızı Kart Gördü

etiket Türkiye-Paraguay Maçında Yeni Kural Uygulandı: Ağzını Kapatarak Konuşan Almiron Kırmızı Kart Gördü

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 07:45
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu 2. hafta mücadelesinde Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Paraguay forması giyen Miguel Almiron, yeni kural gereği Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söylediği için kırmızı kart gördü.

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan yeni disiplin kuralı ilk kez Türkiye-Paraguay maçında uygulandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan yeni disiplin kuralı ilk kez Türkiye-Paraguay maçında uygulandı.

İlk yarının uzatma anlarında yaşanan pozisyon sonrası iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı. Bu sırada Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron'un ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söylemesinin ardından VAR hakemi durumu maçın hakemine bildirdi.

Pozisyonu izleyen hakem, Miguel Almiron'a kırmızı kart gösterdi.

Pozisyonu izleyen hakem, Miguel Almiron'a kırmızı kart gösterdi.

'Almiron neden kırmızı kart gördü?' diye merak edilirken Almiron'un gördüğü kart, yeni kural kapsamında Dünya Kupası'nda verilen ilk kırmızı kart olarak tarihe geçti. FIFA'nın oyuncuların hakemlerden ve rakiplerden sözlerini gizlemek amacıyla ağız kapatma hareketlerine karşı aldığı yeni önlemler arasında yer alan bu kural ilk kez Türkiye-Paraguay maçında uygulanmış oldu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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