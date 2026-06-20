Türkiye-Paraguay Maçında Yeni Kural Uygulandı: Ağzını Kapatarak Konuşan Almiron Kırmızı Kart Gördü

'Almiron neden kırmızı kart gördü?' diye merak edilirken Almiron'un gördüğü kart, yeni kural kapsamında Dünya Kupası'nda verilen ilk kırmızı kart olarak tarihe geçti. FIFA'nın oyuncuların hakemlerden ve rakiplerden sözlerini gizlemek amacıyla ağız kapatma hareketlerine karşı aldığı yeni önlemler arasında yer alan bu kural ilk kez Türkiye-Paraguay maçında uygulanmış oldu.