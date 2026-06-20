Türkiye-Paraguay Maçında Yeni Kural Uygulandı: Ağzını Kapatarak Konuşan Almiron Kırmızı Kart Gördü
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu 2. hafta mücadelesinde Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Paraguay forması giyen Miguel Almiron, yeni kural gereği Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söylediği için kırmızı kart gördü.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan yeni disiplin kuralı ilk kez Türkiye-Paraguay maçında uygulandı.
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Pozisyonu izleyen hakem, Miguel Almiron'a kırmızı kart gösterdi.
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