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2 Bin Yıllık Antik Tiyatro'da Sabahın İlk Işıklarında Dünya Kupası İçin Bir Araya Geldiler

etiket 2 Bin Yıllık Antik Tiyatro'da Sabahın İlk Işıklarında Dünya Kupası İçin Bir Araya Geldiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.06.2026 - 07:26
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm Türkiye’yi sardı. A Milli Futbol Takımımızın kritik mücadelesi, Kaş’ın simge yapılarından biri olan 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda kurulan dev ekrandan saniye saniye takip edildi.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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2 bin yıllık antik tiyatroda Dünya Kupası için bir araya geldiler.

2 bin yıllık antik tiyatroda Dünya Kupası için bir araya geldiler.

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda vatandaşlar Dünya Kupası için bir araya geldi. Karşılaşmanın başlama saatinden saatler önce, gecenin ilerleyen vakitlerinde Antiphellos Antik Tiyatrosu’na akın etmeye başlayan vatandaşlar, tarihi basamakları tamamen doldurdu.  Karşılaşmayı heyecan içinde takip eden vatandaşlar, bir yandan maçı izlerken diğer yandan Akdeniz'in eşsiz deniz manzarası eşliğinde gün doğumuna tanıklık etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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