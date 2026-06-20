2 Bin Yıllık Antik Tiyatro'da Sabahın İlk Işıklarında Dünya Kupası İçin Bir Araya Geldiler

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda vatandaşlar Dünya Kupası için bir araya geldi. Karşılaşmanın başlama saatinden saatler önce, gecenin ilerleyen vakitlerinde Antiphellos Antik Tiyatrosu’na akın etmeye başlayan vatandaşlar, tarihi basamakları tamamen doldurdu. Karşılaşmayı heyecan içinde takip eden vatandaşlar, bir yandan maçı izlerken diğer yandan Akdeniz'in eşsiz deniz manzarası eşliğinde gün doğumuna tanıklık etti.