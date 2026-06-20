Türkiye-Paraguay Maçı İçin Yasağa Aldırış Etmeden Meydanlara Akın Ettiler

Günün erken saatlerinde evlerinden çıkan İstanbullular, ay-yıldızlı formalarını giyip ellerine Türk bayraklarını alarak belediyelerin hazırladığı özel platformlarda yerini aldı. Birçok taraftarın yüzünü kırmızı-beyaza boyayarak milli coşkuya ortak olduğu görülürken, belediyeler de alanı dolduran halkı yalnız bırakmadı; sabahın erken saatlerinde vatandaşlara çay, çorba ve simit gibi ikramlarda bulunuldu.

Esenler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen dev organizasyona katılım yoğun oldu. Fatih Belediyesi, İstanbul’un simge tarihi yapılarından biri olan Yedikule Hisarı’nda dev ekranlar kurarak milli maç heyecanını tarihi bir atmosfere taşıdı. Maçı izlemeye gelen yüzlerce kişiye kırmızı tişört ve Türk bayrağı dağıtıldı. Anadolu Yakası'nda ise adres Beykoz Mihrabat Korusu oldu. Vatandaşlar, eşsiz boğaz manzarası eşliğinde kahvelerini yudumlayarak milli takımın Paraguay mücadelesini takip etti.