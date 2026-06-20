Türkiye-Paraguay Maçı İçin Yasağa Aldırış Etmeden Meydanlara Akın Ettiler
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Türkiye’nin dört bir yanından meydanlara kurulan dev ekranlarda izleniyor. İşte sabah saat 06.00’da Milli Takım’a destek için meydanlara akın eden vatandaşlar.
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Sabahın ilk saatlerinde meydanlara akın ettiler.
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Vatandaşlara çay, çorba ve simit gibi ikramlarda bulunuldu.
Sık sık YKS uyarısı yapıldı.
İşte görüntüler👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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