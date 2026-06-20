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Türkiye-Paraguay Maçı İçin Yasağa Aldırış Etmeden Meydanlara Akın Ettiler

etiket Türkiye-Paraguay Maçı İçin Yasağa Aldırış Etmeden Meydanlara Akın Ettiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.06.2026 - 07:12
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Türkiye’nin dört bir yanından meydanlara kurulan dev ekranlarda izleniyor. İşte sabah saat 06.00’da Milli Takım’a destek için meydanlara akın eden vatandaşlar.

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Sabahın ilk saatlerinde meydanlara akın ettiler.

Sabahın ilk saatlerinde meydanlara akın ettiler.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay ile kozlarını paylaşan A Milli Futbol Takımı'na destek için vatandaşlar meydanlara akın etti. YKS nedeniyle 81 ilde meydanlarda maç izlemek yasaklanırken Milli Takım'a destek için yasağa uyulmadı. Vatandaşlar ay-yıldızlı ekibe destek olmak amacıyla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte meydanlara ve dev ekranların kurulduğu alanlara akın etti.

Vatandaşlara çay, çorba ve simit gibi ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlara çay, çorba ve simit gibi ikramlarda bulunuldu.

Günün erken saatlerinde evlerinden çıkan İstanbullular, ay-yıldızlı formalarını giyip ellerine Türk bayraklarını alarak belediyelerin hazırladığı özel platformlarda yerini aldı.  Birçok taraftarın yüzünü kırmızı-beyaza boyayarak milli coşkuya ortak olduğu görülürken, belediyeler de alanı dolduran halkı yalnız bırakmadı; sabahın erken saatlerinde vatandaşlara çay, çorba ve simit gibi ikramlarda bulunuldu.

Esenler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen dev organizasyona katılım yoğun oldu. Fatih Belediyesi, İstanbul’un simge tarihi yapılarından biri olan Yedikule Hisarı’nda dev ekranlar kurarak milli maç heyecanını tarihi bir atmosfere taşıdı. Maçı izlemeye gelen yüzlerce kişiye kırmızı tişört ve Türk bayrağı dağıtıldı. Anadolu Yakası'nda ise adres Beykoz Mihrabat Korusu oldu. Vatandaşlar, eşsiz boğaz manzarası eşliğinde kahvelerini yudumlayarak milli takımın Paraguay mücadelesini takip etti.

Sık sık YKS uyarısı yapıldı.

Sık sık YKS uyarısı yapıldı.

Milli maç coşkusu tüm şehri sararken, organizasyon alanlarında kritik bir hassasiyet de gözetildi. Turkcell’in Dolmabahçe Park Alanı’nda kurduğu dev ekranda taraftarlar büyük bir coşkuyla tezahürat yaparken, yetkililer sık sık anons geçmek zorunda kaldı. Aynı gün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle, sınava giren öğrencilerin dikkatini dağıtmamak adına taraftarlara yüksek ses ve gürültü yapılmaması konusunda uyarılar yapıldı.

İşte görüntüler👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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