Türkiye'nin Paraguay Maçını Kaybetmesi Üzerine 4 Milyon Dolar Bahis Oynadı
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Kripto para tabanlı tahmin platformları, spor dünyasındaki devasa bahislerle çalkalanmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü tahmin bahis sitesinde bir kullanıcı Türkiye'nin Paraguay karşısında kaybetmesi üzerine 4.2 milyon dolarlık bahis oynadı.
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Türkiye maçı kazanamazsa bir kullanıcı yaklaşık 8 milyon dolar kazanacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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