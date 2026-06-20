Türkiye'nin Paraguay Maçını Kaybetmesi Üzerine 4 Milyon Dolar Bahis Oynadı

Bir tahmin sitesinde Milli Takım'ı şoke eden bahis oynandı. Bir kullanıcı Türkiye’nin Paraguay maçını kazanamayacağı yönünde tam 4 milyon 179 bin 521 dolar değerinde bir tahminde bulundu. Oranların yüzde 53 seviyesinde seyrettiği bu devasa işlem, platform tarihindeki en yüksek spor bahislerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Eğer karşılaşma Türkiye’nin beraberliği ya da mağlubiyetiyle sonuçlanırsa, adlı kullanıcı tam 7 milyon 885 bin 888 dolar (yaklaşık 7.9 milyon dolar) ikramiyenin sahibi olacak.