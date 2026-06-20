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Türkiye'nin Paraguay Maçını Kaybetmesi Üzerine 4 Milyon Dolar Bahis Oynadı

etiket Türkiye'nin Paraguay Maçını Kaybetmesi Üzerine 4 Milyon Dolar Bahis Oynadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.06.2026 - 07:52
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Kripto para tabanlı tahmin platformları, spor dünyasındaki devasa bahislerle çalkalanmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü tahmin bahis sitesinde bir kullanıcı Türkiye'nin Paraguay karşısında kaybetmesi üzerine 4.2 milyon dolarlık bahis oynadı.

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Türkiye maçı kazanamazsa bir kullanıcı yaklaşık 8 milyon dolar kazanacak.

Türkiye maçı kazanamazsa bir kullanıcı yaklaşık 8 milyon dolar kazanacak.

Bir tahmin sitesinde Milli Takım'ı şoke eden bahis oynandı. Bir kullanıcı  Türkiye’nin Paraguay maçını kazanamayacağı yönünde tam 4 milyon 179 bin 521 dolar değerinde bir tahminde bulundu. Oranların yüzde 53 seviyesinde seyrettiği bu devasa işlem, platform tarihindeki en yüksek spor bahislerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Eğer karşılaşma Türkiye’nin beraberliği ya da mağlubiyetiyle sonuçlanırsa,  adlı kullanıcı tam 7 milyon 885 bin 888 dolar (yaklaşık 7.9 milyon dolar) ikramiyenin sahibi olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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