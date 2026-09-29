Milyonlarca Kişi Tarafından Oynandıktan Sonra Kaybolan 2000 Yıllık Oyun Keşfedildi!

Bundan 2 bin yıl önce Çin'de sarayda imparatorların, sokakta sıradan halkın tutkuyla oynadığı bir masa oyunu vardı. Adı Liubo'ydu ve bugünkü satranca dönüşecek oyunun icadından yaklaşık 500 yıl önce ortaya çıkmıştı. Ama bir gün ortadan kayboldu ve kurallarını da yanında götürdü.

Şimdi Çin'in kuzeyindeki Shaanxi eyaletinde yapılan kazılar, bu gizemli oyuna dair yeni ipuçları sundu. Han hanedanı dönemine ait mezarlarda yaklaşık 2 bin yıllık Liubo tahtaları gün yüzüne çıkarıldı.