Milyonlarca Kişi Tarafından Oynandıktan Sonra Kaybolan 2000 Yıllık Oyun Keşfedildi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bundan 2 bin yıl önce Çin'de sarayda imparatorların, sokakta sıradan halkın tutkuyla oynadığı bir masa oyunu vardı. Adı Liubo'ydu ve bugünkü satranca dönüşecek oyunun icadından yaklaşık 500 yıl önce ortaya çıkmıştı. Ama bir gün ortadan kayboldu ve kurallarını da yanında götürdü.
Şimdi Çin'in kuzeyindeki Shaanxi eyaletinde yapılan kazılar, bu gizemli oyuna dair yeni ipuçları sundu. Han hanedanı dönemine ait mezarlarda yaklaşık 2 bin yıllık Liubo tahtaları gün yüzüne çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Liubo, milyonlarca kişi tarafından oynanmıştı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Liubo nasıl oynanıyordu?
Balık tutan kuşlar, baykuşa dönüşen taşlar
Efsanevi bir krala kadar uzanan hikaye
Kuralların anahtarı bambu şeritlerde olabilir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın