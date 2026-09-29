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Günde 14 Saat Çalışıp İlk 3 Ay Yarım Maaş Alacak Eleman Arayan İş İlanına Tepki Yağdı

Günde 14 Saat Çalışıp İlk 3 Ay Yarım Maaş Alacak Eleman Arayan İş İlanına Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 12:14
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Bir ilan sitesinde yayınlanan ofis elemanı ilanı, iş tanımındaki uzun madde listesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İlana göre aranan kişi sabah 7'de ofisi açacak, temizliği yapıp çayı koyacak, öğlene kadar çay-kahve servisinin yanında 14-15 kişilik yemek hazırlayacak, kargodan bankaya dışarıdaki bütün işleri halledecek ve akşam 9'da ofisi temizleyip kapatacak. Bunun karşılığında önerilen ücret asgari ücret; üstelik 3 aylık deneme süresi boyunca maaşın yarısı ödenecek, sigorta da bu sürenin sonunda yapılacak. Genel müdürün kızıyla ilgilenmek ve kırılan tabakların maaştan kesilmesi gibi maddeler de eklenince tepkiler çığ gibi büyüdü. 2027 asgari ücret zammının konuşulmaya başlandığı günlerde gelen ilan, çalışma koşulları tartışmasını bir kez daha alevlendirdi.

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Sosyal medyada paylaşılan ilanın iş tanımı şöyle:

Sosyal medyada paylaşılan ilanın iş tanımı şöyle:

Mesai sabah 7'de başlayıp akşam 9'da bittiği için tek bir çalışanın her gün yaklaşık 14 saat iş yerinde kalması bekleniyor. Oysa İş Kanunu'na göre günlük çalışma süresi hiçbir koşulda 11 saati aşamıyor; sigorta girişinin de deneme süresi beklenmeden, işe başlamadan önce yapılması zorunlu.

İlanın sonuna düşülen 'Bayan eleman olması şart' notu da ayrıca eleştirilerin hedefi oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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