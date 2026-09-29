Günde 14 Saat Çalışıp İlk 3 Ay Yarım Maaş Alacak Eleman Arayan İş İlanına Tepki Yağdı
Bir ilan sitesinde yayınlanan ofis elemanı ilanı, iş tanımındaki uzun madde listesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İlana göre aranan kişi sabah 7'de ofisi açacak, temizliği yapıp çayı koyacak, öğlene kadar çay-kahve servisinin yanında 14-15 kişilik yemek hazırlayacak, kargodan bankaya dışarıdaki bütün işleri halledecek ve akşam 9'da ofisi temizleyip kapatacak. Bunun karşılığında önerilen ücret asgari ücret; üstelik 3 aylık deneme süresi boyunca maaşın yarısı ödenecek, sigorta da bu sürenin sonunda yapılacak. Genel müdürün kızıyla ilgilenmek ve kırılan tabakların maaştan kesilmesi gibi maddeler de eklenince tepkiler çığ gibi büyüdü. 2027 asgari ücret zammının konuşulmaya başlandığı günlerde gelen ilan, çalışma koşulları tartışmasını bir kez daha alevlendirdi.
Sosyal medyada paylaşılan ilanın iş tanımı şöyle:
"Gençler iş beğenmiyor" cümlesindeki işin bu olduğu anlaşıldı
Büyüklerin "dişini sık, sektöre gir" dediği yer tam olarak burası
Piramitleri inşa eden işçilerin şartları bile daha iyi bulundu
Tıp camiası bu görev tanımını fazlasıyla tanıdı
Aynı gün iş görüşmelerinden dönen biri, gördüklerinin bundan farksız olduğunu anlattı
Genel müdürün kızı maddesinde umutlanıp son maddede vazgeçmek
Avrupa Yakası'nın Şesu'su bile bu kadar iş yapmıyordu
Üçüncü tabağı kıranı kırbaç bekliyormuş
Nüfus neden artmıyor, işsizlik neden bitmiyor? Cevabın bir kısmı bu satırlarda
Bir tık ötesi yatılı beslemelik
Asıl acı olan, bu şartlara rağmen başvuracak onca insanın olması
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