Günde 14 Saat Çalışıp İlk 3 Ay Yarım Maaş Alacak Eleman Arayan İş İlanına Tepki Yağdı

Mesai sabah 7'de başlayıp akşam 9'da bittiği için tek bir çalışanın her gün yaklaşık 14 saat iş yerinde kalması bekleniyor. Oysa İş Kanunu'na göre günlük çalışma süresi hiçbir koşulda 11 saati aşamıyor; sigorta girişinin de deneme süresi beklenmeden, işe başlamadan önce yapılması zorunlu.

İlanın sonuna düşülen 'Bayan eleman olması şart' notu da ayrıca eleştirilerin hedefi oldu.