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İşçisine Herkesin Önünde Küfreden Patrona Yargıtay'dan Tarihi Uyarı

İşçisine Herkesin Önünde Küfreden Patrona Yargıtay'dan Tarihi Uyarı

Yargıtay Mobbing
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 11:01
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Bir alışveriş merkezi işletmesinde 22 yıl çalışan ve iş yerinde herkesin önünde küfre maruz kalan bir yöneticinin açtığı dava, Yargıtay'ın gündemine taşındı. Yerel mahkemenin hükmettiği 5 bin TL manevi tazminatı 'son derece yetersiz' bulan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. Daire, gerekçesinde 'Söz kılıçtan keskindir' ifadesine yer verdi.

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Güvenlik görevlisi olarak başladı, 22 yıl sonra personelin önünde küfre maruz kaldı.

Güvenlik görevlisi olarak başladı, 22 yıl sonra personelin önünde küfre maruz kaldı.

Dava dosyasına göre işçi, 1998 yılında bir alışveriş merkezi yönetim şirketinde güvenlik görevlisi olarak işe başladı. Yıllar içinde güvenlik şefliği, güvenlik müdürlüğü ve idari direktörlük görevlerini üstlenen çalışan, son iki yılını operasyon direktörü olarak geçirdi.

Olaylar 2020 yılında yaşandı. 30 Mayıs 2020'de işveren vekili, diğer çalışanların gözü önünde işçinin cep telefonunu yere fırlatarak kırdı. Bir ay sonra, 29 Haziran 2020'de aynı kişi bu kez personelin önünde işçiye ağır ve galiz sözlerle küfretti. Bunun üzerine iş sözleşmesini fesheden çalışan; fazla mesai, yıllık izin, bayram ve genel tatil ücretleri, ihbar tazminatı ve manevi tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu.

İşveren tarafı ise işçinin 29 Haziran 2020'de kendi isteğiyle istifa ettiğini savundu. Şirkete göre operasyon müdürü olarak esnek çalışma saatlerine sahip olan davacı fazla mesai talep edemezdi. Üstelik çalışan daha önce haftalık 45 saati aşan bir mesaisi olmadığını beyan etmişti. İşveren, 2011 yılında işçiye 40 bin TL konut yardımı yapıldığını da dosyaya ekledi.

Yargıtay 5 bin TL'lik manevi tazminatı "son derece yetersiz" buldu.

Yargıtay 5 bin TL'lik manevi tazminatı "son derece yetersiz" buldu.

İlk derece mahkemesi, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini kabul etti. Organik bağı bulunan şirketlerin birlikte sorumlu olduğuna hükmeden mahkeme, haftada 33 saat fazla çalışma yapıldığını tespit etti ve onur ile haysiyeti zedeleyen ağır hakaret nedeniyle 5 bin TL manevi tazminata karar verdi.

İstinaf aşamasında Bölge Adliye Mahkemesi de haklı fesih tespitini yerinde buldu. Hesaplamalarda düzeltmeye giden mahkeme, 40 bin TL'lik konut yardımını yasal faiziyle birlikte alacaktan düştü. İşverenin avans olduğunu ispatlayamadığı pandemi dönemine ait 19 bin 250 TL'lik ödeme ise yeniden hesaba katıldı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararı iki noktada bozdu. Daire önce işçinin üç ayrı alışveriş merkezini yönettiğine ve sürekli saha ziyareti yaptığına dikkat çekti. Farklı lokasyonlardaki tanıkların çalışanın gün boyu mesaisini tam olarak bilemeyeceğini belirten Daire, operasyon müdürlüğüne hangi tarihte geçildiğinin netleştirilmesini ve fazla mesai alacağının buna göre yeniden hesaplanmasını istedi.

Kararın asıl dikkat çeken kısmı ise manevi tazminata ilişkin oldu. 5 bin TL'lik tazminatı 'son derece yetersiz' bulan Daire, gerekçesinde 'Söz kılıçtan keskindir' ifadesine yer verdi. Herkesin önünde yapılan ağır aşağılamanın ve galiz küfrün fiziksel bir yaradan daha derin izler bırakabileceğini vurgulayan Yargıtay, tazminatın eylemin vahametiyle orantılı biçimde artırılması gerektiğine hükmetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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