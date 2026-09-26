İşçisine Herkesin Önünde Küfreden Patrona Yargıtay'dan Tarihi Uyarı
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Bir alışveriş merkezi işletmesinde 22 yıl çalışan ve iş yerinde herkesin önünde küfre maruz kalan bir yöneticinin açtığı dava, Yargıtay'ın gündemine taşındı. Yerel mahkemenin hükmettiği 5 bin TL manevi tazminatı 'son derece yetersiz' bulan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. Daire, gerekçesinde 'Söz kılıçtan keskindir' ifadesine yer verdi.
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Güvenlik görevlisi olarak başladı, 22 yıl sonra personelin önünde küfre maruz kaldı.
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Yargıtay 5 bin TL'lik manevi tazminatı "son derece yetersiz" buldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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