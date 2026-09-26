İşçisine Herkesin Önünde Küfreden Patrona Yargıtay'dan Tarihi Uyarı

Dava dosyasına göre işçi, 1998 yılında bir alışveriş merkezi yönetim şirketinde güvenlik görevlisi olarak işe başladı. Yıllar içinde güvenlik şefliği, güvenlik müdürlüğü ve idari direktörlük görevlerini üstlenen çalışan, son iki yılını operasyon direktörü olarak geçirdi.

Olaylar 2020 yılında yaşandı. 30 Mayıs 2020'de işveren vekili, diğer çalışanların gözü önünde işçinin cep telefonunu yere fırlatarak kırdı. Bir ay sonra, 29 Haziran 2020'de aynı kişi bu kez personelin önünde işçiye ağır ve galiz sözlerle küfretti. Bunun üzerine iş sözleşmesini fesheden çalışan; fazla mesai, yıllık izin, bayram ve genel tatil ücretleri, ihbar tazminatı ve manevi tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu.

İşveren tarafı ise işçinin 29 Haziran 2020'de kendi isteğiyle istifa ettiğini savundu. Şirkete göre operasyon müdürü olarak esnek çalışma saatlerine sahip olan davacı fazla mesai talep edemezdi. Üstelik çalışan daha önce haftalık 45 saati aşan bir mesaisi olmadığını beyan etmişti. İşveren, 2011 yılında işçiye 40 bin TL konut yardımı yapıldığını da dosyaya ekledi.