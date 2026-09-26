Kızılcık Şerbeti Resmen Çakıldı, 2 Puana Yakın Kaybetti: 25 Eylül Cuma Reyting Sonuçları

25 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 140. bölüm, üç kategoride de günü 2. sırada tamamladı. Bir hafta önce 5. sezonun ilk bölümüyle tüm kategorilerde zirveye oturan dizi, bu kez aynı tabloyu yakalayamadı.

18 Eylül'deki ilk bölümde TOTAL'de 5,86, AB'de 5,47 ve ABC1'de 6,31 reyting alan Kızılcık Şerbeti, bir haftada TOTAL'de 1,40, AB'de 0,92, ABC1'de ise 1,68 puan kaybetti. En sert düşüş, dizinin geçen hafta en yüksek sonucu aldığı ABC1'de yaşandı.