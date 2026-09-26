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Kızılcık Şerbeti Resmen Çakıldı, 2 Puana Yakın Kaybetti: 25 Eylül Cuma Reyting Sonuçları

Kızılcık Şerbeti Resmen Çakıldı, 2 Puana Yakın Kaybetti: 25 Eylül Cuma Reyting Sonuçları

Show tv Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 10:27
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25 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 25 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 140. bölümü TOTAL'de 4,46, AB'de 4,55 ve ABC1'de 4,63 reyting aldı. 5. sezonun ilk bölümüyle tüm kategorilerde zirveye oturan dizi, bir haftada üç kategoride de puan kaybetti. Günün birincisi 13,60 reytingle Türkiye-Fransa maçı oldu. Taşacak Bu Deniz'in henüz ekrana dönmediği gecede gelen düşüş dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti 140. bölümde TOTAL'de 4,46, AB'de 4,55 ve ABC1'de 4,63 reyting aldı.

Kızılcık Şerbeti 140. bölümde TOTAL'de 4,46, AB'de 4,55 ve ABC1'de 4,63 reyting aldı.

25 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 140. bölüm, üç kategoride de günü 2. sırada tamamladı. Bir hafta önce 5. sezonun ilk bölümüyle tüm kategorilerde zirveye oturan dizi, bu kez aynı tabloyu yakalayamadı.

18 Eylül'deki ilk bölümde TOTAL'de 5,86, AB'de 5,47 ve ABC1'de 6,31 reyting alan Kızılcık Şerbeti, bir haftada TOTAL'de 1,40, AB'de 0,92, ABC1'de ise 1,68 puan kaybetti. En sert düşüş, dizinin geçen hafta en yüksek sonucu aldığı ABC1'de yaşandı.

Günün zirvesinde TOTAL'de 13,60 reyting alan Türkiye-Fransa maçı vardı.

Günün zirvesinde TOTAL'de 13,60 reyting alan Türkiye-Fransa maçı vardı.

Kızılcık Şerbeti'nin önüne geçen tek yapım milli maç oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Fransa'nın karşılaştığı maç TOTAL'de 13,60, AB'de 15,13 ve ABC1'de 16,68 reytingle üç kategoride de birinci sıraya yerleşti.

Karşılaşmayı Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Milli maç ekran başındaki seyircinin büyük kısmını kendine çekerken Kızılcık Şerbeti yine de günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Taşacak Bu Deniz 2 Ekim'de ekrana dönüyor, Kızılcık Şerbeti'nin rakipsiz cumaları sona eriyor.

Taşacak Bu Deniz 2 Ekim'de ekrana dönüyor, Kızılcık Şerbeti'nin rakipsiz cumaları sona eriyor.

Cuma akşamlarının en güçlü rakibi TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz henüz yeni sezonuna başlamadı. Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı dizi, 2. sezonuyla 2 Ekim Cuma günü ekrana dönecek.

Dizi rakibi olmayan bir gecede gelen bu düşüş, önümüzdeki haftalar için soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Peki Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz'le kıyasıya rekabete girdiğinde bu reytingleri koruyabilecek mi?

Seyirciler düşüşün nedenini değişen kadroya ve tekrara düşen senaryoya bağladı.

Seyirciler düşüşün nedenini değişen kadroya ve tekrara düşen senaryoya bağladı.

Oyuncu kadrosu neredeyse tamamen değişen dizide 5. sezonun ilk bölümü yüksek reytinglerle karşılanmıştı. Ancak Çimen'den Apo'ya birçok karakterin oyuncusunun değişmesi sosyal medyada tartışma yaratmaya devam ediyor.

Üstelik 140. bölümde Ömer'in Kıvılcım'ı Lider'den kıskanması, hikayenin yine başa sardığı yorumlarını beraberinde getirdi. İzleyiciler, 5 sezondur ayrılıp barışan çiftler etrafında dönen senaryonun artık tahmin edilebilir hale geldiğini savundu.

İşte 25 Eylül Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

İşte 25 Eylül Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Kızılcık Şerbeti (140. bölüm)

TOTAL: 4,46 (2)

AB: 4,55 (2)

ABC1: 4,63 (2)

Türkiye-Fransa

TOTAL: 13,60 (1)

AB: 15,13 (1)

ABC1: 16,68 (1)

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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