Kızılcık Şerbeti Resmen Çakıldı, 2 Puana Yakın Kaybetti: 25 Eylül Cuma Reyting Sonuçları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
25 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin 25 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 140. bölümü TOTAL'de 4,46, AB'de 4,55 ve ABC1'de 4,63 reyting aldı. 5. sezonun ilk bölümüyle tüm kategorilerde zirveye oturan dizi, bir haftada üç kategoride de puan kaybetti. Günün birincisi 13,60 reytingle Türkiye-Fransa maçı oldu. Taşacak Bu Deniz'in henüz ekrana dönmediği gecede gelen düşüş dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti 140. bölümde TOTAL'de 4,46, AB'de 4,55 ve ABC1'de 4,63 reyting aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günün zirvesinde TOTAL'de 13,60 reyting alan Türkiye-Fransa maçı vardı.
Taşacak Bu Deniz 2 Ekim'de ekrana dönüyor, Kızılcık Şerbeti'nin rakipsiz cumaları sona eriyor.
Seyirciler düşüşün nedenini değişen kadroya ve tekrara düşen senaryoya bağladı.
İşte 25 Eylül Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın