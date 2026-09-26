Geçen Yıl Kuruyordu, Bu Yıl Taştı: Diyarbakır'daki Baraj Gölünün İnanılmaz Değişimi

Tablo, bu yılın kışında değişmeye başladı. AA'nın Mart 2026'daki haberine göre kar ve yağmur yağışları gölü yeniden doldurdu. Prof. Dr. Karakaş, yağışların sevindirici olduğunu, özellikle son dönemin en yoğun karı olduğunu söyledi.

Avcısuyu köyünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Aslan da o günlerde şu sözlerle sevincini paylaşmıştı:

'Hayvanların suyu bol, çiftçilerin yüzü gülüyor.'

2019'dan Beri Bu Kadar Dolmamıştı

Haziran ayında DHA'ya konuşan köylülerden İbrahim Aslan ise barajın 2019'dan bu yana ilk kez bu kadar dolduğunu belirterek, suyun tarımsal ihtiyacı yaklaşık iki yıl karşılayabileceğini söyledi.