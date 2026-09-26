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Geçen Yıl Kuruyordu, Bu Yıl Taştı: Diyarbakır'daki Baraj Gölünün İnanılmaz Değişimi

Geçen Yıl Kuruyordu, Bu Yıl Taştı: Diyarbakır'daki Baraj Gölünün İnanılmaz Değişimi

Diyarbakır Kuraklık
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 10:25
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Geçen yılın eylül ayında suyu büyük ölçüde çekilmiş, kuruma noktasına gelmiş göl... Bu eylül ise aynı göl, kış ve bahar yağışlarının ardından yeniden suyla dolu! Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü, kuraklıkla bolluğun sadece bir yıl arayla nasıl yer değiştirebildiğini gösterdi.

Anadolu Ajansı'nın bir yıl arayla çektiği görüntüler, aradaki farkı tek karede anlatıyor.

İşte detaylar.

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Geçen Eylül Kuruma Noktasına Gelmişti

Geçen Eylül Kuruma Noktasına Gelmişti
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1972'de tarımsal sulama amacıyla inşa edilen ve 220 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Devegeçidi Barajı, geçen yıl zor bir dönemden geçti. Anadolu Ajansı'nın 16 Eylül 2025 tarihli haberine göre yetersiz yağış, yüksek sıcaklıklar ve yoğun buharlaşma, gölün su seviyesini ciddi şekilde düşürmüştü.

Suyun çekilmesi göç eden kuşlardan balıklara, memelilerden amfibilere kadar göl çevresindeki canlı yaşamını tehdit ediyordu. Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Recep Karakaş, o dönem yaşanan tabloyu küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle ilişkilendirmiş; yağışın az olduğu dönemlerde sulama miktarının azaltılması ve başka barajlardan su aktarılması gibi önlemler önermişti.

Kış ve Bahar Yağışları Gölü Yeniden Doldurdu

Kış ve Bahar Yağışları Gölü Yeniden Doldurdu

Tablo, bu yılın kışında değişmeye başladı. AA'nın Mart 2026'daki haberine göre kar ve yağmur yağışları gölü yeniden doldurdu. Prof. Dr. Karakaş, yağışların sevindirici olduğunu, özellikle son dönemin en yoğun karı olduğunu söyledi.

Avcısuyu köyünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Aslan da o günlerde şu sözlerle sevincini paylaşmıştı:

'Hayvanların suyu bol, çiftçilerin yüzü gülüyor.'

2019'dan Beri Bu Kadar Dolmamıştı

Haziran ayında DHA'ya konuşan köylülerden İbrahim Aslan ise barajın 2019'dan bu yana ilk kez bu kadar dolduğunu belirterek, suyun tarımsal ihtiyacı yaklaşık iki yıl karşılayabileceğini söyledi.

Dört Ayda 156 Milyon Metreküp Su Bırakıldı

Dört Ayda 156 Milyon Metreküp Su Bırakıldı

Göl o kadar doldu ki, mart ile haziran ayları arasında barajdan kontrollü olarak 156 milyon metreküp su bırakıldı. Bu, barajın toplam kapasitesinin yaklaşık yüzde 70'ine denk geliyor. Tarımsal sulama için de yaklaşık 50 milyon metreküp su kullanıldı.

Tüm bu tahliyelere ve yaz boyunca süren buharlaşmaya rağmen gölün su seviyesi, eylül ayında da yeterli düzeyini korudu. Anadolu Ajansı'nın geçen yıl ve bu yıl aynı dönemde çektiği görüntüler de bu farkı açıkça ortaya koyuyor.

Geçen eylül kuruma noktasına gelen göl, bu eylül hâlâ suyla dolu!

Kuşlar İçin de Bereketli Bir Yıl Oldu

Kuşlar İçin de Bereketli Bir Yıl Oldu

Değişimden en çok memnun kalanlardan biri de doğa oldu. Devegeçidi Baraj Gölü havzası, 'Önemli Kuş Alanı' statüsüne sahip. Prof. Dr. Karakaş'a göre bölgede yaklaşık 120 kuş türü kayıt altına alınmış durumda ve göl, göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme, beslenme ve üreme alanı.

Karakaş, bu yılın kuşlar açısından oldukça verimli geçtiğini ve bölgede flamingo gibi nadir görülen türlerin bile gözlemlendiğini belirtti:

'Su olmayınca canlılık olmaz. Dolayısıyla bu alan bu anlamda son derece önemli. Pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.'

Bir yıl arayla yaşanan bu değişim, suyun hem tarım hem de doğal yaşam için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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