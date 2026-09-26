Geçen Yıl Kuruyordu, Bu Yıl Taştı: Diyarbakır'daki Baraj Gölünün İnanılmaz Değişimi
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Geçen yılın eylül ayında suyu büyük ölçüde çekilmiş, kuruma noktasına gelmiş göl... Bu eylül ise aynı göl, kış ve bahar yağışlarının ardından yeniden suyla dolu! Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü, kuraklıkla bolluğun sadece bir yıl arayla nasıl yer değiştirebildiğini gösterdi.
Anadolu Ajansı'nın bir yıl arayla çektiği görüntüler, aradaki farkı tek karede anlatıyor.
İşte detaylar.
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Geçen Eylül Kuruma Noktasına Gelmişti
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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