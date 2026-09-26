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Hafıza Oyunu: Emojileri Hatırla ve Doğru Sırayı Yap!

Hafıza Oyunu: Emojileri Hatırla ve Doğru Sırayı Yap!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.09.2026 - 10:46
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Hafızana Ne Kadar Güveniyorsun? 🧠✨

Ekranda çabucak belirip kaybolan emojileri aklında tutabilir misin? Görsel hafızanı ve odaklanma becerini test edecek, reflekslerin kadar zihnini de yarıştıracak eğlenceli bir maraton seni bekliyor!

Her yeni etapta karşına çıkan emoji dizilimini dikkatle incele. Süre dolduğunda emojiler gözden kaybolacak; işte o zaman ezber gücünü konuşturma sırası sende! Her doğru sıralamada bir üst seviyeye geçecek ve daha uzun, daha zorlu emoji zincirleriyle karşılaşacaksın.

Bakalım kaçıncı seviyeye kadar ilerleyebilecek ve en yüksek skoru kaparak gerçek bir Hafıza Ustası olduğunu kanıtlayabileceksin?

Gözlerini ekrandan ayırma, geri sayım başlıyor! 🚀⚡

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Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz;

Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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