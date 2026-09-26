Hafıza Oyunu: Emojileri Hatırla ve Doğru Sırayı Yap!

Hafızana Ne Kadar Güveniyorsun? 🧠✨

Ekranda çabucak belirip kaybolan emojileri aklında tutabilir misin? Görsel hafızanı ve odaklanma becerini test edecek, reflekslerin kadar zihnini de yarıştıracak eğlenceli bir maraton seni bekliyor!

Her yeni etapta karşına çıkan emoji dizilimini dikkatle incele. Süre dolduğunda emojiler gözden kaybolacak; işte o zaman ezber gücünü konuşturma sırası sende! Her doğru sıralamada bir üst seviyeye geçecek ve daha uzun, daha zorlu emoji zincirleriyle karşılaşacaksın.

Bakalım kaçıncı seviyeye kadar ilerleyebilecek ve en yüksek skoru kaparak gerçek bir Hafıza Ustası olduğunu kanıtlayabileceksin?

Gözlerini ekrandan ayırma, geri sayım başlıyor! 🚀⚡