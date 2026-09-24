Göbeklitepe'de Bir İlk: Dağınık İnsan Kemiklerinin Gizemi Aydınlandı
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Göbeklitepe, onlarca yıldır arkeologları aynı soruyla baş başa bırakıyordu: Anıtsal yapıların dolgu toprağında bulunan yüzlerce dağınık insan kemiği parçası neyin işareti? Özel bir ölüm ritüeli mi, yoksa zamanın doğal bir sonucu mu? PLOS ONE dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma bu soruya güçlü bir yanıt veriyor. Çünkü Göbeklitepe'de bir ilk yaşandı ve ilk kez bozulmamış mezarlar ortaya çıktı!
İşte detaylar!
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Göbeklitepe'nin Onlarca Yıllık Gizemi Neydi?
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Bozulmamış Mezarlar Ortaya Çıktı
Peki Dağınık Kemiklerin Açıklaması Ne?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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