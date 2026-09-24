Göbeklitepe'de Bir İlk: Dağınık İnsan Kemiklerinin Gizemi Aydınlandı

Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden (DAI) Julia Gresky ve Lee Clare'in kaleme aldığı yeni çalışma, Göbeklitepe'nin kazı tarihinde bir ilki duyurdu! Araştırmacılar, alanda ilk kez iki bozulmamış gömütü ayrıntılı biçimde inceledi ve analiz sonuçları dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

2017'de bulunan DR1 çukurunda, bir yapının zemin döşemesinin altında en az 3 bireye ait toplu bir mezar ortaya çıktı. Kalıntılar 35 yaş üstü bir kadına, 20-30 yaşlarında bir erkeğe ve 11-14 yaşlarında bir genç kıza ait. Kafatasları çukurun bir köşesinde, uzun kemikler ise başka bir köşede kümelenmiş halde bulundu.

Bu da cesetlerin önce gömülüp, sonradan yer açmak için kenara çekildiğini düşündürüyor. 2012'de bulunup 2022'de tam olarak kazılan ikinci mezarda ise 20-30 yaşlarında genç bir kadının, sol yanına yatırılmış ve yumruk büyüklüğünde taşların üzerine yerleştirilmiş halde tek başına gömüldüğü belirlendi.