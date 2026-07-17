Karahantepe’de 12 Bin Yıllık Gizemli Oda Açılıyor
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Göbeklitepe ile aynı döneme ışık tutan Karahantepe’de, geçtiğimiz yıl taşlarla kapatılmış gizemli bir oda keşfedildi. 12 bin yıllık yapının belki de binlerce yıldır taşlarında altında saklanan odası ise şimdi açılıyor. Arkeologlar, Neolitik döneme ait önemli ipuçları taşıması beklenen odanın sırrını çözmeye hazırlanıyor.
İşte, detaylar!
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Karahantepe’deki Gizemli Oda İlk Kez Açılacak!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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