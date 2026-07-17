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Yaşam
Karahantepe’de 12 Bin Yıllık Gizemli Oda Açılıyor

Karahantepe’de 12 Bin Yıllık Gizemli Oda Açılıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 10:19
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Göbeklitepe ile aynı döneme ışık tutan Karahantepe’de, geçtiğimiz yıl taşlarla kapatılmış gizemli bir oda keşfedildi. 12 bin yıllık yapının belki de binlerce yıldır taşlarında altında saklanan odası ise şimdi açılıyor. Arkeologlar, Neolitik döneme ait önemli ipuçları taşıması beklenen odanın sırrını çözmeye hazırlanıyor. 

İşte, detaylar! 

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Karahantepe’deki Gizemli Oda İlk Kez Açılacak!

Karahantepe’deki Gizemli Oda İlk Kez Açılacak!

Şanlıurfa’daki Karahantepe’de devam eden kazılarda arkeoloji dünyasını heyecanlandıran yeni bir aşamaya geçiliyor. Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, geçen yıl kısmen ortaya çıkarılan özel amaçlı dörtgen planlı yapının içinde yer alan gizemli oda bu sezon açılacak.

Göbeklitepe ile benzer özellikleriyle dikkat çeken Karahantepe’de bugüne kadar Neolitik döneme ait 250’den fazla “T” biçimli dikili taş, insan figürlü heykeller ve farklı hayvan betimlemeleri gün yüzüne çıkarıldı.

Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen yerleşimde bu yılki kazıların en dikkat çeken noktalarından biri ise üzeri büyük yassı taşlarla kapatılmış oda olacak.

Taşların Altında Ne var?

Taşların Altında Ne var?

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, özel amaçlarla inşa edildiği düşünülen yapının önemli sürprizler barındırabileceğini belirtti.

Üzeri büyük taşlarla kapatılmış gizemli odanın girişinin yaklaşık 1 metrelik sığ bir dolguya açılması nedeniyle içeriden kazı yapılamadığını belirten Karul, bu sezon üst örtü taşlarının kaldırılmasıyla birlikte odada detaylı inceleme yapılacağını ifade etti.

Karahantepe Arkeoloji Tarihine Işık Tutabilir

Daha önce ortaya çıkarılan insan heykelleri ve sıra dışı mimari detaylarla dünya çapında ilgi gören Karahantepe’nin, yeni sezon çalışmalarıyla Neolitik döneme ilişkin bilinmeyenlere ışık tutması bekleniyor.

Ekim ayına kadar sürecek kazılarda, özellikle taşlarla kapatılan odadan çıkacak buluntular arkeoloji dünyasının en merak ettiği konular arasında yer alıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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