Karahantepe’de 12 Bin Yıllık Gizemli Oda Açılıyor

Şanlıurfa’daki Karahantepe’de devam eden kazılarda arkeoloji dünyasını heyecanlandıran yeni bir aşamaya geçiliyor. Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, geçen yıl kısmen ortaya çıkarılan özel amaçlı dörtgen planlı yapının içinde yer alan gizemli oda bu sezon açılacak.

Göbeklitepe ile benzer özellikleriyle dikkat çeken Karahantepe’de bugüne kadar Neolitik döneme ait 250’den fazla “T” biçimli dikili taş, insan figürlü heykeller ve farklı hayvan betimlemeleri gün yüzüne çıkarıldı.

Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen yerleşimde bu yılki kazıların en dikkat çeken noktalarından biri ise üzeri büyük yassı taşlarla kapatılmış oda olacak.