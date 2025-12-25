Dünyanın En Önemli Keşfi Seçilen Karahantepe Hakkında Neler Biliniyor?

İstanbul Üniversitesi tarafından başlatılan çalışmalar, bölge halkının 'Keçilitepe' olarak bildiği alanda sürdürülüyor ve kazılar Necmi Karul başkanlığında ilerliyor. Bugüne kadar yaklaşık 250 T biçimli dikilitaş gün ışığına çıkarıldı.

Alan, yaklaşık 14 hektarlık bir yayılıma sahip. Farklı katmanlarda hem anıtsal yapılar hem de konut izleri tespit edildi. Göbeklitepe’de olduğu gibi T biçimli sütunların çatıyı taşıyan mimari unsurlar olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’nin Archaeology Magazine tarafından 2025’in ilk 10 keşfi arasında gösterildiğini ve kapağa taşındığını açıkladı. Karahantepe ve Şanlıurfa havzası, insanlık tarihine dair bilinenleri değiştirmeyi sürdürüyor.