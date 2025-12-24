Psikolojiye Göre Sabahları Alarm Ertelemek Ne Anlama Geliyor?

Kış aylarının gelmesiyle karanlık ve soğuk sabahlar giderek zorlayıcı hale geliyor. Alarm sesiyle uyanmak, pek çok kişi için günün en stresli anı olarak görülüyor. Erteleme tuşuna basmak kısa süreli rahatlama sağlıyor. Ancak psikoloji alanındaki araştırmalar, alışkanlığın zihinsel süreçlerle doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Uzman görüşleri, sabah davranışlarının motivasyon ve kontrol mekanizmalarıyla bağlantısını ortaya koyuyor.

Kaynak