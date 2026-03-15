Real Madrid ve Barselona Taraftarlarının Arda Güler'in Efsane Golüne Tepkileri

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.03.2026 - 14:23

Geçtiğimiz gün Real Madrid, Elche ile karşı karşıya geldi. Real Madrid maçı 4-1'lik galibiyetle tamamlarken maçın asıl gündemi milli gururumuz Arda Güler oldu. Maçın 89. dakikasında Arda, kendi yarı sahasında topu kazandı ve Elche kalecisi Matías Dituro'nun kaleden uzakta olduğunu fark etti. 68-70 metreden yaptığı vuruşla tarihi bir gole imza attı. 

Arda'nın mu müthiş golü tüm dünyada gündem oldu haliyle. Maçı ekran başında izleyen Barselona ve Real Madrid taraftarlarının tepkisi sosyal medyada viral oldu.

Tarihe geçti!

Bu gol, La Liga tarihinin en uzak mesafeden atılan golü olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor 55 metre civarıydı; Arda bu mesafeyi yaklaşık 15 metre daha geriye çekerek çıtayı imkansız bir yere koydu. Arda, daha önce Osasuna maçında da benzer bir şeyi denemiş ama top direkten dönmüştü; bu sefer 'o işi' tamamlamış oldu.

Resmi kayıtlara göre bir saha oyuncusu tarafından atılan en uzak mesafe golü 75.35 metr Norveçli Jone Samuelsen'e ait.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
