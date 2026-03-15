Real Madrid ve Barselona Taraftarlarının Arda Güler'in Efsane Golüne Tepkileri

Geçtiğimiz gün Real Madrid, Elche ile karşı karşıya geldi. Real Madrid maçı 4-1'lik galibiyetle tamamlarken maçın asıl gündemi milli gururumuz Arda Güler oldu. Maçın 89. dakikasında Arda, kendi yarı sahasında topu kazandı ve Elche kalecisi Matías Dituro'nun kaleden uzakta olduğunu fark etti. 68-70 metreden yaptığı vuruşla tarihi bir gole imza attı.

Arda'nın mu müthiş golü tüm dünyada gündem oldu haliyle. Maçı ekran başında izleyen Barselona ve Real Madrid taraftarlarının tepkisi sosyal medyada viral oldu.