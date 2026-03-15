Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman'ı Tanıyalım: Duru Nayman Kimdir, Kaç Yaşında?

Kimdir arda güler
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.03.2026 - 13:49

Fenerbahçe camiasının medarı iftiharı Arda Güler, artık tüm dünyanın gurur duyduğu bir yıldız haline geldi. Dünya devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler hem attığı gollerle, hem asistleriyle hem de özel hayatıyla yakından takip ediliyor. 

Arda Güler'in kız arkadaşı Duru Nayman ile paylaştığı aşk dolu fotoğraflara beğeni yağıyor. 

Peki Duru Nayman kimdir, kaç yaşında?

Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman Kimdir?

Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman da tıpkı sevgilisi gibi genç bir sporcudur. Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynamıştır. Duru Nayman, geçmişte Fenerbahçe'de de forma giymiştir.

Duru Nayman, aynı zamanda eğitimine ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde devam ediyor.

Duru Nayman Kaç Yaşında?

Galatasaray'ın başarılı basketbolcularından biri olan Duru Nayman'ın 1 Şubat 2005 tarihinde dünyaya geldiği biliniyor. Buna göre genç yetenek Nayman, 2026 yılı itibarıyla 21 yaşında oluyor.

Arda Güler, Duru Nayman Ne Zamandır Birlikte?

Arda Güler ve Duru Nayman'ın 2024 yılı başlarında veya öncesinde sevgili oldukları tahmin ediliyor. İkilinin, ilişkilerini kamuoyuna yansıtan en net romantik paylaşımları ise Paris'den geldi. Genç çift, sosyal medyadan paylaştıkları romantik pozlarla beğeni yağmuruna tutuluyor.

Duru Nayman Hangi Takımda Oynuyor, Pozisyonu Ne?

Yetenekleriyle adından söz ettiren Duru Nayman şimdilerde Galatasaray Kadın Basketbol takımında mücadele ediyor. 23 numaralı formayı giyen Nayman Point Guard pozisyonunda oynuyor.

Duru Nayman Fenerbahçe'de Oynadı mı?

Günümüzde Galatasaray Kadın Basketbol takımında forma giyen Duru Nayman'ın 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de oynadığı biliniyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
