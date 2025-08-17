Evlilikle İlgili Kendilerini Korkutan Durumları İtiraf Ederek İçlerini Döken Kişiler
Evlilik denildiğinde çoğu insanın aklına mutluluk, güven ve yeni bir başlangıç gelir. Ancak bazıları için bu kavram heyecan yerine kaygı ve korku uyandırabilir. Sorumluluk alma, özgürlüğün kısıtlanacağı düşüncesi ya da geçmişte yaşanan olumsuz deneyimler evlilikten kaçınmaya sebep olabilir. Aslında evlilik korkusu sanıldığından çok daha yaygın bir durum ve birçok kişinin içten içe yaşadığı bir endişeyi temsil ediyor.
Bu kez X kullanıcıları, evlilikten neden korktuklarını itiraf etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk paylaşım şu şekildeydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evlilikle ilgili sorulan bu soruya pek çok kişiden de yanıt geldi.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Peki sizin düşünceleriniz nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın