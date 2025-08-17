onedio
Evlilikle İlgili Kendilerini Korkutan Durumları İtiraf Ederek İçlerini Döken Kişiler

Dilara Bağcı
17.08.2025 - 16:57
17.08.2025 - 16:57

Evlilik denildiğinde çoğu insanın aklına mutluluk, güven ve yeni bir başlangıç gelir. Ancak bazıları için bu kavram heyecan yerine kaygı ve korku uyandırabilir. Sorumluluk alma, özgürlüğün kısıtlanacağı düşüncesi ya da geçmişte yaşanan olumsuz deneyimler evlilikten kaçınmaya sebep olabilir. Aslında evlilik korkusu sanıldığından çok daha yaygın bir durum ve birçok kişinin içten içe yaşadığı bir endişeyi temsil ediyor.

Bu kez X kullanıcıları, evlilikten neden korktuklarını itiraf etti.

İlk paylaşım şu şekildeydi;

twitter.com

Evlilikle ilgili sorulan bu soruya pek çok kişiden de yanıt geldi.

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

Peki sizin düşünceleriniz nedir?

twitter.com

