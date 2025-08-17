onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İşsizlik Her Yerde: 647 Tane İş Başvurusu Sonrasında Sadece Stajyer Pozisyonuna Kabul Edilen Kadın

İşsizlik Her Yerde: 647 Tane İş Başvurusu Sonrasında Sadece Stajyer Pozisyonuna Kabul Edilen Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.08.2025 - 15:58

Swansea Üniversitesi mezunu Caitlin Morgan isimli bir kadın mezuniyetin ardından 647 iş başvurusunda bulunsa da sonunda yalnızca bir stajyer pozisyonu için kabul aldı. Sürekli ret yanıtları ve geri dönüş alamamak, zaman zaman motivasyonunu kaybetmesine ve zor dönemler geçirmesine yol açtı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://thetab.com/2025/07/01/swansea...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Swansea Üniversitesi mezunu Caitlin Morgan, mezuniyet sonrası tam 647 iş başvurusu yaptıktan sonra sonunda bir işe kabul edildi.

Swansea Üniversitesi mezunu Caitlin Morgan, mezuniyet sonrası tam 647 iş başvurusu yaptıktan sonra sonunda bir işe kabul edildi.

Bu süreçte yaşadığı zorlukları, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte anlattı.

Ekonomi ve finans mezunu 23 yaşındaki Caitlin, başvurularının çoğundan olumsuz yanıt almasının ardından kendini “tamamen motivasyonsuz” hissettiğini ve “oldukça zor dönemler” geçirdiğini söyledi. BBC’ye konuşan Caitlin, “Başvurularıma çok emek ve zaman harcadım. Hiç geri dönüş almadığımda, başvurumu neyin eksik kıldığını merak ediyordum” dedi.

Caitlin’in başvurduğu 150 işten ret cevabı gelirken, 271 başvurudan ise hiçbir geri dönüş almadı.

Caitlin’in başvurduğu 150 işten ret cevabı gelirken, 271 başvurudan ise hiçbir geri dönüş almadı.

Sürekli reddedilme durumu öyle bir hal aldı ki, başvurularını bir tablo hâline getirip takip etmeye başladı. İş başvuruları 2023 yılının Eylül ayına kadar uzanıyor.

18 aylık arayışın sonunda Caitlin, Londra’da bir stajyer muhasebeci pozisyonuna kabul edildi.

18 aylık arayışın sonunda Caitlin, Londra’da bir stajyer muhasebeci pozisyonuna kabul edildi.

Eylül ayında Monmouthshire, Tintern’den taşınacak. Finans alanındaki iş başvurularının yoğunluğu göz önüne alındığında, her iş pozisyonu için ortalama 188 başvuru yapıldığı bildiriliyor.

Caitlin, başvurularının çoğunun neden olumsuz sonuçlandığını AI araçlarının filtreleme sürecinde kullanılmasına bağladı. İşe alım uzmanı James Fortnam, “Şirketler CV’leri iş ilanıyla eşleştiren yazılımlar kullanıyor. Mezunlar genellikle deneyim açısından sınırlı oldukları için bu süreçte CV’leri düşük puan alabiliyor” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın