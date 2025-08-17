İşsizlik Her Yerde: 647 Tane İş Başvurusu Sonrasında Sadece Stajyer Pozisyonuna Kabul Edilen Kadın
Kaynak: https://thetab.com/2025/07/01/swansea...
Swansea Üniversitesi mezunu Caitlin Morgan isimli bir kadın mezuniyetin ardından 647 iş başvurusunda bulunsa da sonunda yalnızca bir stajyer pozisyonu için kabul aldı. Sürekli ret yanıtları ve geri dönüş alamamak, zaman zaman motivasyonunu kaybetmesine ve zor dönemler geçirmesine yol açtı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Swansea Üniversitesi mezunu Caitlin Morgan, mezuniyet sonrası tam 647 iş başvurusu yaptıktan sonra sonunda bir işe kabul edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Caitlin’in başvurduğu 150 işten ret cevabı gelirken, 271 başvurudan ise hiçbir geri dönüş almadı.
18 aylık arayışın sonunda Caitlin, Londra’da bir stajyer muhasebeci pozisyonuna kabul edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın