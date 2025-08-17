onedio
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
17.08.2025 - 14:10

Instagram, anılarımızı paylaşırken en çok kullandığımız platformlardan biri. Ama bazı kullanıcılar, fotoğraflara ufak tefek dokunuşlarla yetinmiyor, işi biraz ileri götürüp bambaşka birine dönüşüyor! Öyle ki fotoğraflara bakınca 'Bu kişi aynı kişi mi gerçekten?' diye sorgulamamak elde değil. Photoshopun sınırlarını zorlayan bu paylaşımlara birlikte göz atalım! 👇

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Photoshop'un gücü!

2. Photoshop'un gücü!

3. Gerçekten buna inanan var mı acaba?

3. Gerçekten buna inanan var mı acaba?

4. "Durmadan vücut olumlaması yapıp böyle şeyler paylaşıyor..."

4. "Durmadan vücut olumlaması yapıp böyle şeyler paylaşıyor..."

5. "Her yeri yamultmuş"

5. "Her yeri yamultmuş"
6. "Cidden kelimeler kifayetsiz kalıyor"

6. "Cidden kelimeler kifayetsiz kalıyor"

7. "Benim bu geceki kabuslar"

7. "Benim bu geceki kabuslar"

8. "Şu ana kadar gördüğüm en kötü photoshop..."

8. "Şu ana kadar gördüğüm en kötü photoshop..."

9. "Çok ünlü bir Instagram fenomeniymiş..."

9. "Çok ünlü bir Instagram fenomeniymiş..."

10. "Kabus gibi..."

10. "Kabus gibi..."
11. Tatsız bir çalışma olmuş!

11. Tatsız bir çalışma olmuş!

12. "Anatomi dersi herkese verilmeli"

12. "Anatomi dersi herkese verilmeli"

13. 👇

13. 👇

14. Yok artık!

14. Yok artık!

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

