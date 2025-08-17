Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Instagram, anılarımızı paylaşırken en çok kullandığımız platformlardan biri. Ama bazı kullanıcılar, fotoğraflara ufak tefek dokunuşlarla yetinmiyor, işi biraz ileri götürüp bambaşka birine dönüşüyor! Öyle ki fotoğraflara bakınca 'Bu kişi aynı kişi mi gerçekten?' diye sorgulamamak elde değil. Photoshopun sınırlarını zorlayan bu paylaşımlara birlikte göz atalım! 👇
1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. Photoshop'un gücü!
3. Gerçekten buna inanan var mı acaba?
4. "Durmadan vücut olumlaması yapıp böyle şeyler paylaşıyor..."
5. "Her yeri yamultmuş"
6. "Cidden kelimeler kifayetsiz kalıyor"
7. "Benim bu geceki kabuslar"
8. "Şu ana kadar gördüğüm en kötü photoshop..."
9. "Çok ünlü bir Instagram fenomeniymiş..."
10. "Kabus gibi..."
11. Tatsız bir çalışma olmuş!
12. "Anatomi dersi herkese verilmeli"
13. 👇
14. Yok artık!
15. Siz neler düşünüyorsunuz?
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
