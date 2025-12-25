onedio
Gözaltına Alınan Gazeteci Barış Terkoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı

Hakan Karakoca
25.12.2025 - 19:26

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun, dün akşam YouTube kanalı 'Onlar'da yayımlanan uyuşturucu soruşturmasına ilişkin programı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Terkoğlu hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldığı ve jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti. Savcılığa adli kontrol şartıyla sevk edilen Terkoğlu, ifadesinde haberinin arkasında olduğunu söyleyerek kaçma şüphesi varsa tutuklanmayı kabul edeceğini söyledi.

Terkoğlu gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, dün akşam YouTube’daki “Onlar” adlı kanalda yayımlanan ve bir uyuşturucu soruşturmasını ele alan program gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Terkoğlu hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı, jandarma ekiplerince gözaltı işleminin yapıldığı bildirildi.

İfadesi alınan Terkoğlu, yurt dışına çıkış yasağı uygulanması talebiyle adli kontrol kapsamında Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Terkoğlu buradaki ifadesinde 'Videodaki bilgileri hangi kaynaklardan edimdiğimi Anayasal güvence ve basın kanunu gereği paylaşmak istemiyorum. Kaçma şüphem varsa tutuklama tedbirini kabul ediyorum.' demişti.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi talebiyle adli kontrol uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan ise Terkoğlu’nun, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol altına alınarak serbest bırakıldığını açıkladı.

