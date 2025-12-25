Gözaltına Alınan Gazeteci Barış Terkoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı
Gazeteci Barış Terkoğlu'nun, dün akşam YouTube kanalı 'Onlar'da yayımlanan uyuşturucu soruşturmasına ilişkin programı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Terkoğlu hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldığı ve jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti. Savcılığa adli kontrol şartıyla sevk edilen Terkoğlu, ifadesinde haberinin arkasında olduğunu söyleyerek kaçma şüphesi varsa tutuklanmayı kabul edeceğini söyledi.
Terkoğlu gözaltına alınmıştı.
Adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
