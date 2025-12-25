onedio
Trafik Yoğunluğu Yüzde 90: İstanbul Trafiği Yağmurla Birlikte Durma Noktasına Geldi

Trafik Yoğunluğu Yüzde 90: İstanbul Trafiği Yağmurla Birlikte Durma Noktasına Geldi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 18:18

Milyonlarca vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da şaşırtmayan trafik manzaraları yaşanıyor. İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik, özellikle kış aylarında ve yağışlı havalarda maksimum düzeye ulaşıyor. Hem iş çıkışı hem okul çıkışı trafiği birleştiğinde araçlar durma noktasına geliyor. İBB'nin güncel haritasına göre, İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı.

İşte İBB Trafik Yoğunluk Haritasıyla İstanbul trafiği...

İstanbul trafiğinde son durum!

İstanbul trafiğinde son durum!

İBB'nin paylaştığı Trafik Yoğunluk Haritası ile İstanbul'un trafiği anlık olarak takip edilebiliyor. Saat 18.00 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İş çıkış saatinin ardından trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine kadar çıktı. 

Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda pek çok yol 'bordo' renkle gösteriliyor. Bu da, İstanbul'da özellikle ana ulaşım hattının oldukça yoğun olduğunu gösteriyor.

Akşam saatlerinde de etkili olan yağış, trafiğin artmasına sebep oluyor.

Akşam saatlerinde de etkili olan yağış, trafiğin artmasına sebep oluyor.

İBB haritasına göre 25 Aralık tarihinde bazı trafik kazaları da meydana geldi.

D100 karayolunda meydana gelen trafik kazaları ve araç arızaları, trafiğin artmasına neden oldu.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
