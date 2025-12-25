Trafik Yoğunluğu Yüzde 90: İstanbul Trafiği Yağmurla Birlikte Durma Noktasına Geldi
Milyonlarca vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da şaşırtmayan trafik manzaraları yaşanıyor. İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik, özellikle kış aylarında ve yağışlı havalarda maksimum düzeye ulaşıyor. Hem iş çıkışı hem okul çıkışı trafiği birleştiğinde araçlar durma noktasına geliyor. İBB'nin güncel haritasına göre, İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı.
İşte İBB Trafik Yoğunluk Haritasıyla İstanbul trafiği...
İstanbul trafiğinde son durum!
Akşam saatlerinde de etkili olan yağış, trafiğin artmasına sebep oluyor.
