Cem Küçük Emekli Maaşlarına “Ciddi Artış” Yapılacak Tarihi Açıkladı

TGRT Haber’de yayınlanan Günaydın Türkiye programına katılan gazeteci Cem Küçük, emekli maaşlarına dair konuştu. Emekli maaşlarının artacağını dile getiren Küçük, çeşitli iddialarda bulundu. Maaşların artacağı tarihi de veren Cem Küçük, “2026 Temmuzdan itibaren” iddiasında bulundu.

Cem Küçük, emekli maaşlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Duyum yani kesin bilgi değil. Yılın ikinci yarısından itibaren yani 2026 Temmuz'dan itibaren hükümetin o yazın başlayarak emekli maaşlarına ciddi artışlar yapacağı yönünde. Yani yazın bir yapacak, 2027 başında bir yapacak diye bir duyumum var.'