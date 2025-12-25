onedio
Cem Küçük Emekli Maaşlarına “Ciddi Artış” Yapılacak Tarihi Açıkladı

Dilara Şimşek
25.12.2025 - 16:30

2026 asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı. 28 bin 75 TL'ye yükseltilen asgari ücretin ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak edilirken bir kulis gazeteci Cem Küçük'ten geldi. TGRT Haber yayınına katılan Cem Küçük, emekli maaşlarının artacağı tarihi verdi.

Emekli maaşlarının kaderi 5 Ocak 2026 tarihinde belli olacak.

Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler 2026 emekli maaşlarına çevrildi. Memur ve emeklinin maaşı 6 aylık enflasyon farkına göre belli oluyor. Beş aylık enflasyon farkına göre memur ve memur emeklisi yüzde 17.56; SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 11.21 oranında zammı garantiledi. Geriye ise sadece Aralık ayı verisi kaldı.

Emekli maaşı artacak mı? Cem Küçük emekli maaşlarına “ciddi artış” yapılacak tarihi açıkladı.

TGRT Haber’de yayınlanan Günaydın Türkiye programına katılan gazeteci Cem Küçük, emekli maaşlarına dair konuştu. Emekli maaşlarının artacağını dile getiren Küçük, çeşitli iddialarda bulundu. Maaşların artacağı tarihi de veren Cem Küçük, “2026 Temmuzdan itibaren” iddiasında bulundu. 

Cem Küçük, emekli maaşlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Duyum yani kesin bilgi değil. Yılın ikinci yarısından itibaren yani 2026 Temmuz'dan itibaren hükümetin o yazın başlayarak emekli maaşlarına ciddi artışlar yapacağı yönünde. Yani yazın bir yapacak, 2027 başında bir yapacak diye bir duyumum var.'

Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
