Cem Küçük Emekli Maaşlarına “Ciddi Artış” Yapılacak Tarihi Açıkladı
2026 asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı. 28 bin 75 TL'ye yükseltilen asgari ücretin ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak edilirken bir kulis gazeteci Cem Küçük'ten geldi. TGRT Haber yayınına katılan Cem Küçük, emekli maaşlarının artacağı tarihi verdi.
Emekli maaşlarının kaderi 5 Ocak 2026 tarihinde belli olacak.
Emekli maaşı artacak mı? Cem Küçük emekli maaşlarına “ciddi artış” yapılacak tarihi açıkladı.
