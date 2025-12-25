Asgari Ücret Belli Oldu, 2026 Enflasyon Tahminleri Ortaya Çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu artış beklentisi yüzde 31.17’ye gerilemişti. Bu yılın son enflasyon raporunda ise 2026 TÜFE tahmini yüzde 13-19 bandında oldu. Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, brüt asgari ücretin de aynı oranda artışla 33 bin 30 TL olduğunu hatırlattı. Sarıkaya,'Asgari ücretin işverene maliyetindeki artış yüzde 30’a yakın olacaktır' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

'Piyasanın üzerinde yüzde 25 olarak belirlediğimiz 2026 sonu enflasyon tahminimizi destekleyen bir düzenleme çerçevesi olarak değerlendiriyoruz.

Asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 30’a yakın artmış oldu. Çelişkili bir durum:

1️⃣ Enflasyon hedefleri, bölüşüm ilişkileri ve rekabet gücünden oluşan üçlü denge gözetildiğinde, tam aksine asgari ücrete yüksek artış yapılması ve işverene maliyetin sınırlanması için devlet desteğinin arttırılması beklenirdi. Bunun için yeterli mali alanımız var.

2️⃣ Şahsen katılmadığım 'Türkiye’de talep değil maliyet enflasyonu var' savı politika yapıcılar nezdinde de kabul görmüyor ki, asgari ücretin maliyet kanalına daha fazla yüklenilmiş.

3️⃣ Her şey bir kenara, 2022 yılından bu yana asgari ücretin işverene maliyeti ile toplam ekonomideki saatlik işgücü maliyeti artışları arasındaki farka bakılırsa problemi başka bir yerde aramak gerekiyor.'