Asgari Ücret Belli Oldu, 2026 Enflasyon Tahminleri Ortaya Çıktı
2026 asgari ücret geçtiğimiz günlerde belli oldu. Asgari ücret yüzde 27 zam yapılarak 28 bin 75 liraya yükseltildi. Bu rakamın ardından şimdi gözler 2026 enflasyon verilerine çevrildi. Ekonomist Çağrı Sarıkaya, X hesabından bir paylaşım yaparak enflasyon rakamlarıyla ilgili tahminde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücret 2026’da 28 bin 75 TL oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 enflasyonu ne kadar olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın