Asgari Ücret Belli Oldu, 2026 Enflasyon Tahminleri Ortaya Çıktı

Asgari Ücret Belli Oldu, 2026 Enflasyon Tahminleri Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.12.2025 - 15:18

2026 asgari ücret geçtiğimiz günlerde belli oldu. Asgari ücret yüzde 27 zam yapılarak 28 bin 75 liraya yükseltildi. Bu rakamın ardından şimdi gözler 2026 enflasyon verilerine çevrildi. Ekonomist Çağrı Sarıkaya, X hesabından bir paylaşım yaparak enflasyon rakamlarıyla ilgili tahminde bulundu.

Asgari ücret 2026'da 28 bin 75 TL oldu.

Asgari ücret 2026’da 28 bin 75 TL oldu.

Asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak uygulanıyordu. Vatandaşlar ara zam beklerken herhangi bir yükseltmeye gidilmemesi umutları 2026 yılına bağladı. 2026 için ise asgari ücrete yüzde 27 zam oranında karar verildi. Böylece 2026 asgari ücret 28 bin 75 TL’ye yükseltildi. 2026 asgari ücret enflasyonun altında kaldı ancak gelecek yıl beklenen enflasyonun üzerinde seyretti.

2026 enflasyonu ne kadar olacak?

2026 enflasyonu ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu artış beklentisi yüzde 31.17’ye gerilemişti. Bu yılın son enflasyon raporunda ise 2026 TÜFE tahmini yüzde 13-19 bandında oldu. Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, brüt asgari ücretin de aynı oranda artışla 33 bin 30 TL olduğunu hatırlattı. Sarıkaya,'Asgari ücretin işverene maliyetindeki artış yüzde 30’a yakın olacaktır' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

'Piyasanın üzerinde yüzde 25 olarak belirlediğimiz 2026 sonu enflasyon tahminimizi destekleyen bir düzenleme çerçevesi olarak değerlendiriyoruz.

Asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 30’a yakın artmış oldu. Çelişkili bir durum:

1️⃣ Enflasyon hedefleri, bölüşüm ilişkileri ve rekabet gücünden oluşan üçlü denge gözetildiğinde, tam aksine asgari ücrete yüksek artış yapılması ve işverene maliyetin sınırlanması için devlet desteğinin arttırılması beklenirdi. Bunun için yeterli mali alanımız var.

2️⃣ Şahsen katılmadığım 'Türkiye’de talep değil maliyet enflasyonu var' savı politika yapıcılar nezdinde de kabul görmüyor ki, asgari ücretin maliyet kanalına daha fazla yüklenilmiş.

3️⃣ Her şey bir kenara, 2022 yılından bu yana asgari ücretin işverene maliyeti ile toplam ekonomideki saatlik işgücü maliyeti artışları arasındaki farka bakılırsa problemi başka bir yerde aramak gerekiyor.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
