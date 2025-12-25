onedio
ATM'lerde Yeni Dönem! 1 Ocak'tan İtibaren Para Gönderenler Bu Uyarıyla Karşılaşacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.12.2025 - 11:17

ATM’lerde yeni dönem 1 Ocak 2026’dan itibaren başlıyor. EFT ve havale yapmak isteyenler belli tutarı geçtiğinde uyarı yazısıyla karşılaşacak. 200 bin TL-2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde vatandaşlarda 20 karakter uzunluğunda açıklama talep edilecek.

ATM'lerden yapılacak EFT ve havale uygulamalarında 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni dönem başlıyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılılığı önlemek amacıyla sıkı tedbir alıyor. MASAK, bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Taslağı’nı geçen aylarda görüşe açmıştı. 

Taslağa göre finansal kuruluşlar tarafından sıkılaştırılmış tedbirler alınacak.

Transfer işlemleri için yeni ‘açıklama başlıkları’ gelecek.

1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek uygulamayla finansal kuruluşların ve müşterilerin işlemleri yakından takip edilecek. Böylece suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi amaçlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) elektronik transferler için belirlenen başlıklar şöyle olacak: , “Gayrimenkul alım ödemesi', 'motorlu taşıt alım ödemesi', 'borç verme-ödeme', 'hediye-bağış-yardım', 'vergi-resim-harç', 'tazminat-sigorta', 'avukatlık-danışmanlık-müşavirlik', 'sağlık', 'kripto-dijital varlık', 'şans oyunları-bahis', 'eğlence-sosyal medya ödemeleri'

Para transferinde ‘diğer’ veya ‘bireysel ödeme’ başlığını seçenlerin açıklama yapması istenecek.

Somut bilgi içermeyen para transferinin nedenine dair açıklama istenecek. EFT veya havale yapmak isteyen vatandaşlar ‘diğer’ veya ‘bireysel ödeme’ gibi seçenekler seçerse bir uyarıyla karşılaşacak. Uyarıda vatandaşın para transferine dair en az 20 karakter uzunluğunda açıklama istenecek. 

Bu açıklamanın isteneceği tutar 200 bin lira-2 milyon TL arasında olacak.

