ATM'lerde Yeni Dönem! 1 Ocak'tan İtibaren Para Gönderenler Bu Uyarıyla Karşılaşacak

Somut bilgi içermeyen para transferinin nedenine dair açıklama istenecek. EFT veya havale yapmak isteyen vatandaşlar ‘diğer’ veya ‘bireysel ödeme’ gibi seçenekler seçerse bir uyarıyla karşılaşacak. Uyarıda vatandaşın para transferine dair en az 20 karakter uzunluğunda açıklama istenecek.

Bu açıklamanın isteneceği tutar 200 bin lira-2 milyon TL arasında olacak.