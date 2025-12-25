ATM'lerde Yeni Dönem! 1 Ocak'tan İtibaren Para Gönderenler Bu Uyarıyla Karşılaşacak
ATM’lerde yeni dönem 1 Ocak 2026’dan itibaren başlıyor. EFT ve havale yapmak isteyenler belli tutarı geçtiğinde uyarı yazısıyla karşılaşacak. 200 bin TL-2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde vatandaşlarda 20 karakter uzunluğunda açıklama talep edilecek.
ATM'lerden yapılacak EFT ve havale uygulamalarında 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni dönem başlıyor.
Transfer işlemleri için yeni ‘açıklama başlıkları’ gelecek.
Para transferinde ‘diğer’ veya ‘bireysel ödeme’ başlığını seçenlerin açıklama yapması istenecek.
