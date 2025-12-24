Dünyaca Ünlü Diş Macunu Firmasını Türk Şirketi Satın Aldı

Ekonomim’in Merger Market’ten aktardığına göre, P&G Türkiye’nin sahip olduğu İpana, diğer bazı varlıklarla birlikte satışa çıkarılmıştı. Katı ve sıvı sabun ile duş jeli üretimi yapan, Activex, Duru ve Fax gibi markaları bünyesinde barındıran Evyap, yaklaşık 5 milyon dolar karşılığında İpana markasının yeni sahibi oldu.

İpana gibi dünyaca ünlü bir markayı satın alan Türk şirketi Evyap’ın mazisi 100 yıllık bir geçmişe sahip.