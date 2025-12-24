onedio
Dünyaca Ünlü Diş Macunu Firmasını Türk Şirketi Satın Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.12.2025 - 14:14

Dünyaca ünlü kozmetik firması P&G bünyesinde bulunan diş macunu markası İpana’yı, Activex, Duru ve Fax gibi markaların sahibi Türk firması Evyap’ın satın aldığı iddia edildi. Satış için konuşulan ücret ise 5 milyon dolar.

Kaynak: Ekonomim

Türkiye’de birçok vatandaşın kullandığı ve hemen hemen her markette bulunabilen İpana marka diş macunu artık bir Türk şirketinin oldu.

Ekonomim’in Merger Market’ten aktardığına göre, P&G Türkiye’nin sahip olduğu İpana, diğer bazı varlıklarla birlikte satışa çıkarılmıştı. Katı ve sıvı sabun ile duş jeli üretimi yapan, Activex, Duru ve Fax gibi markaları bünyesinde barındıran Evyap, yaklaşık 5 milyon dolar karşılığında İpana markasının yeni sahibi oldu.

İpana gibi dünyaca ünlü bir markayı satın alan Türk şirketi Evyap’ın mazisi 100 yıllık bir geçmişe sahip.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Semih Kurnaz

5m dolar neymiş ya, bedavaya almışlar. Parayı bulursam bende bu işlere gireyim.

Esat Bora

5 mi?🤨

tk6

çamaşır suyunu basarlar şimdi macuna :D