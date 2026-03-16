Bir Vatandaş Gelibolu’ya Gömülmek İsteyen İlber Ortaylı’nın Mezarına Çanakkale’den Toprak Getirdi

13 Mart Cuma günü 78 yaşında yaşama veda eden İlber Ortaylı, bugün toprağa verildi. Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene siyaset ve sanat dünyasından yüzlerce isim katılım gösterdi. Türkiye’nin dört bir yanında gelen vatandaşlar ise Ortaylı’ya veda etmek için cami avlusunu doldurdu.

İlber Ortaylı bir röportajında vasiyet olarak Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gömülmek istediğini açıklamıştı. Ortaylı röportajında “Mezarım herhalde Gelibolu'da olur. Burada istemiyorum, kalabalık sevmem” ifadelerini kullanmıştı.

İlber Ortaylı’nın cenaze törenine katılan oyuncu Alper Saldıran, Çanakkale Gelibolu’dan bir vatandaşın toprak getirdiğini anlattı.

'MagazinBurada'mikrofonuna konuşan Saldıran, şunları söyledi:

“Gelibolu Şehitliği’nden toprak getiren kardeşimiz oldu. Çanakkale’den geldi bunun için. Hocanın ne kadar kıymetli olduğunu insan, bu hikayeyle daha çok anlıyor.”