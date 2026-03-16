

Bir Vatandaş Gelibolu’ya Gömülmek İsteyen İlber Ortaylı’nın Mezarına Çanakkale’den Toprak Getirdi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.03.2026 - 21:17

Tarihçi yazar İlber Ortaylı için bugün cenaze töreni düzenlendi. Toprağa verilen Ortaylı'nın cenazesine binlerce kişi katıldı. Cenazeye katılanlardan biri de oyuncu Alper Saldıran oldu. Cenazede gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Saldıran bir vatandaşın Ortaylı için yaptığı gözleri dolduran vefayı anlattı. Saldıran, Gelibolu'ya gömülmek isteyen Ortaylı için bir vatandaşın Çanakkale'den toprak getirdiğini söyledi.

Buradan izleyebilirsiniz:

13 Mart Cuma günü 78 yaşında yaşama veda eden İlber Ortaylı, bugün toprağa verildi. Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene siyaset ve sanat dünyasından yüzlerce isim katılım gösterdi. Türkiye’nin dört bir yanında gelen vatandaşlar ise Ortaylı’ya veda etmek için cami avlusunu doldurdu. 

İlber Ortaylı bir röportajında vasiyet olarak Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gömülmek istediğini açıklamıştı. Ortaylı röportajında “Mezarım herhalde Gelibolu'da olur. Burada istemiyorum, kalabalık sevmem” ifadelerini kullanmıştı. 

İlber Ortaylı’nın cenaze törenine katılan oyuncu Alper Saldıran, Çanakkale Gelibolu’dan bir vatandaşın toprak getirdiğini anlattı.

'MagazinBurada'mikrofonuna konuşan Saldıran, şunları söyledi:

“Gelibolu Şehitliği’nden toprak getiren kardeşimiz oldu. Çanakkale’den geldi bunun için. Hocanın ne kadar kıymetli olduğunu insan, bu hikayeyle daha çok anlıyor.”

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
