Ünlü Tarihçi ve Yazar İlber Ortaylı'nın Vasiyeti Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.03.2026 - 17:13

Vefatı Türkiye’de büyük üzüntü yaratan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yıllar önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Gazeteci Adem Metan’ın programına konuk olduğu röportajda Ortaylı’ya vasiyeti sorulmuş, ünlü tarihçi verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

78 yaşında aramızdan ayrıldı.

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Gazeteci İzzet Çapa'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 78 yaşındaki Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü akademisyen ve tarihçinin geçtiğimiz gün entübe edildiği açıklanmıştı.

Vasiyetinde mezar yerini söylemiş.

Ortaylı, mezarının nerede olmasını istediğine ilişkin soruya şu sözlerle yanıt vermişti:

“Mezarım herhalde Gelibolu’da olur. Burada istemiyorum, kalabalık sevmem.”

Ünlü tarihçinin bu sözleri, vefat haberinin ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi ve birçok kullanıcı tarafından tekrar paylaşıldı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
