İlber Ortaylı’nın Ölüm Haberini Alan Fatih Altaylı Gözyaşlarına Boğuldu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2026 - 16:58

Gazeteci Fatih Altaylı “En yakın dostum” dediği Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ölümünün ardından ilk kez konuştu. Sözcü TV yayınına katılan Altaylı, İlber Ortaylı’yı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Altaylı, “Bu seneyi çok zor çıkaracağını biliyordum. Ama hep bir umut vardı. Son bir bir buçuk yıldır sağlık durumu sıkıntılıydı. Kendisine hiç bakmadı” dedi.

Fatih Altaylı, İlber Ortaylı'yı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Fatih Altaylı, İlber Ortaylı için şu ifadeleri kullandı:

'Hayattaki en yakınlarımdan birini kaybettim. En sevdiğim insandan birini kaybettim. Yerine koyamadığımız insanlardan biri. Biliyordum ama hep böyle bir umut, bir umut, bir umut. Çünkü son bir buçuk sene sağlık durumu sıkıntılıydı. Kendisine hiç bakmadı. Hayata hep eğlence gözüyle bakıyordu. O yüzden kendisine dikkat etmedi. Son bir yıl içerisinde sürekli kötüye gitti zaten. İşte yaklaşık bir ayı aşkın üzere hastanedeydi. Ben cezaevinden çıktıktan sonra aradı hadi yemeğe gidelim dedi. Geçen hafta kendisini ziyarete gittik. Celal Şengör'le beraber gittim. Pazartesi günü de Murat Bardakçı ile gittik. Dedikodu yaptık, iyi gördük kendisini. O kadar da sevindik ki iyi olduğu için.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
