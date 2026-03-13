İlber Ortaylı’nın Ölüm Haberini Alan Fatih Altaylı Gözyaşlarına Boğuldu

Fatih Altaylı, İlber Ortaylı için şu ifadeleri kullandı:

'Hayattaki en yakınlarımdan birini kaybettim. En sevdiğim insandan birini kaybettim. Yerine koyamadığımız insanlardan biri. Biliyordum ama hep böyle bir umut, bir umut, bir umut. Çünkü son bir buçuk sene sağlık durumu sıkıntılıydı. Kendisine hiç bakmadı. Hayata hep eğlence gözüyle bakıyordu. O yüzden kendisine dikkat etmedi. Son bir yıl içerisinde sürekli kötüye gitti zaten. İşte yaklaşık bir ayı aşkın üzere hastanedeydi. Ben cezaevinden çıktıktan sonra aradı hadi yemeğe gidelim dedi. Geçen hafta kendisini ziyarete gittik. Celal Şengör'le beraber gittim. Pazartesi günü de Murat Bardakçı ile gittik. Dedikodu yaptık, iyi gördük kendisini. O kadar da sevindik ki iyi olduğu için.'