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Tatile Çıktığı İçin Mahalledeki Kedileri Besleyemeyen Kadının Yöntemi Beğeni Aldı

Tatile Çıktığı İçin Mahalledeki Kedileri Besleyemeyen Kadının Yöntemi Beğeni Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.06.2026 - 12:06

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Bir kuryenin paylaşımı günün en çok içimizi ısıtan videolarından oldu. Tatile çıkan hayvansever vatandaş mahallesindeki sokak kedilerini beslemek için yemek sipariş uygulaması üzerinden kuryelere özel not bırakarak günlük mama dağıtımı organize etti. Kuryeye de jest olarak döner hediye etti.

via: Beyti07

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Olayı videoya alan kurye ise eleştiriler hakkında ufak bir yorum yaptı.

Olayı videoya alan kurye ise eleştiriler hakkında ufak bir yorum yaptı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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