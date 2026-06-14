Kore'de Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Paylaştı: Güney Kore'deki Lüks Galeri Fiyatları Ezberleri Bozdu

Güney Kore denince akıllara genellikle K-Pop, teknoloji devleri ve muazzam kozmetik ürünleri geliyor. Ancak bu ülkenin sokaklarında ve devasa kapalı otoparklarında dönen bambaşka bir dünya daha var: Süper lüks otomobiller. Kore’de refah seviyesinin yükselmesiyle birlikte sokaklarda görmeye alışkın olduğumuz yerli üretim Kia veya Hyundai modellerinin yerini, artık her köşe başında bir sanat eseri gibi parıldayan Avrupalı süper spor arabalar almaya başladı. Üstelik ülkedeki ikinci el lüks araç piyasası, kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatan cinsten galerilere ve otoparklara ev sahipliği yapıyor.
Sosyal medyada 'Kore'de Bir Türk Kızı' ismiyle paylaşımlar yapan içerik üreticisi, Seul'deki devasa bir lüks araç galerisini ziyaret ederek ülkedeki ikinci el süper spor ve lüks otomobillerin fiyatlarını gösterdi. Videoda Porsche'den Lamborghini'ye, Mercedes'ten Ferrari'ye kadar dünya devlerinin en özel modellerinin güncel Türk Lirası karşılıkları tek tek incelendi.
Kore'deki lüks araç piyasasının en çarpıcı yanı, Türkiye'deki vergilendirme sistemiyle kıyaslandığında ortaya çıkan devasa fiyat uçurumu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın