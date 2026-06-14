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Kore'de Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Paylaştı: Güney Kore'deki Lüks Galeri Fiyatları Ezberleri Bozdu

Kore'de Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Paylaştı: Güney Kore'deki Lüks Galeri Fiyatları Ezberleri Bozdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2026 - 16:06

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Güney Kore denince akıllara genellikle K-Pop, teknoloji devleri ve muazzam kozmetik ürünleri geliyor. Ancak bu ülkenin sokaklarında ve devasa kapalı otoparklarında dönen bambaşka bir dünya daha var: Süper lüks otomobiller. Kore’de refah seviyesinin yükselmesiyle birlikte sokaklarda görmeye alışkın olduğumuz yerli üretim Kia veya Hyundai modellerinin yerini, artık her köşe başında bir sanat eseri gibi parıldayan Avrupalı süper spor arabalar almaya başladı. Üstelik ülkedeki ikinci el lüks araç piyasası, kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatan cinsten galerilere ve otoparklara ev sahipliği yapıyor.

Sosyal medyada 'Kore'de Bir Türk Kızı' ismiyle paylaşımlar yapan içerik üreticisi, Seul'deki devasa bir lüks araç galerisini ziyaret ederek ülkedeki ikinci el süper spor ve lüks otomobillerin fiyatlarını gösterdi. Videoda Porsche'den Lamborghini'ye, Mercedes'ten Ferrari'ye kadar dünya devlerinin en özel modellerinin güncel Türk Lirası karşılıkları tek tek incelendi.

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Kore'deki lüks araç piyasasının en çarpıcı yanı, Türkiye'deki vergilendirme sistemiyle kıyaslandığında ortaya çıkan devasa fiyat uçurumu.

Kore'deki lüks araç piyasasının en çarpıcı yanı, Türkiye'deki vergilendirme sistemiyle kıyaslandığında ortaya çıkan devasa fiyat uçurumu.

Örneğin galeride ilk göze çarpan araçlardan biri olan, 68 bin kilometredeki 2021 model bir Porsche Taycan lüks otomobilseverleri şok ediyor. Çünkü bu canavar Kore piyasasında sadece 3 milyon TL. Türkiye sokaklarında yanına yaklaşması dahi hayal olan bu elektrikli lüks, Kore'de adeta standart bir binek araç fiyatına alıcı buluyor.

Kazasız ve henüz 2700 kilometredeki 2024 model bir Lamborghini Urus ise sadece 11 milyon TL değerinde. Türkiye’de bir daire parasına alınabilecek bu süper SUV, Kore'de üst segment bir yönetici arabası muamelesi görüyor. Eğer tercihiniz heybetli bir SUV klasiğinden yanaysa, 25 bin kilometredeki sarı renkli 2021 model Mercedes G63 AMG Edition için biçilen değer yalnızca 6,5 milyon TL.

Gecenin gerçek yıldızı ve otomobil gurmelerinin rüyalarını süsleyen Mansory dokunuşlu Ferrari SF90 ise lüksün zirve noktası. 2022 model ve sadece 2700 kilometrede olan bu kırmızı İtalyan efsanesi, galeri tarafından sadece 16 milyon Türk Lirası fiyat etiketiyle alıcı bekliyor. Kore'deki bu fiyat politikası, lüks araçlara uygulanan düşük vergi oranları ve ülkenin ekonomik dinamikleri sayesinde süper spor arabaları ulaşılmaz birer rüya olmaktan çıkarıp günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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