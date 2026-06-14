Kore'de Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Paylaştı: Güney Kore'deki Lüks Galeri Fiyatları Ezberleri Bozdu

Örneğin galeride ilk göze çarpan araçlardan biri olan, 68 bin kilometredeki 2021 model bir Porsche Taycan lüks otomobilseverleri şok ediyor. Çünkü bu canavar Kore piyasasında sadece 3 milyon TL. Türkiye sokaklarında yanına yaklaşması dahi hayal olan bu elektrikli lüks, Kore'de adeta standart bir binek araç fiyatına alıcı buluyor.

Kazasız ve henüz 2700 kilometredeki 2024 model bir Lamborghini Urus ise sadece 11 milyon TL değerinde. Türkiye’de bir daire parasına alınabilecek bu süper SUV, Kore'de üst segment bir yönetici arabası muamelesi görüyor. Eğer tercihiniz heybetli bir SUV klasiğinden yanaysa, 25 bin kilometredeki sarı renkli 2021 model Mercedes G63 AMG Edition için biçilen değer yalnızca 6,5 milyon TL.

Gecenin gerçek yıldızı ve otomobil gurmelerinin rüyalarını süsleyen Mansory dokunuşlu Ferrari SF90 ise lüksün zirve noktası. 2022 model ve sadece 2700 kilometrede olan bu kırmızı İtalyan efsanesi, galeri tarafından sadece 16 milyon Türk Lirası fiyat etiketiyle alıcı bekliyor. Kore'deki bu fiyat politikası, lüks araçlara uygulanan düşük vergi oranları ve ülkenin ekonomik dinamikleri sayesinde süper spor arabaları ulaşılmaz birer rüya olmaktan çıkarıp günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor.