Maldivler'e Tatile Giden Bir Kadın Hayal Ettiği Görüntülerle Gerçekte Yaşadıklarını Karşılaştırdı

Maldivler sosyal medyada belki de en çok idealize edilen destinasyon. Turkuaz sular, güneşli iskeleler ve mükemmel gün batımları... Bu görüntüler yıllarca paylaşıldı, milyonlarca kez beğenildi ve binlerce insanın hayal listesine girdi. Fakat Maldivler her zaman cennet mi?

Maldivler'e tatile giden bir kadın hayal ettiği görüntülerle orada karşılaştıklarını bir araya getirdi. Özellikle Maldivler tatili düşleyenler, kadının yaşadığı hayal kırıklığına ortak oldu.