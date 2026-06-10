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Maldivler'e Tatile Giden Bir Kadın Hayal Ettiği Görüntülerle Gerçekte Yaşadıklarını Karşılaştırdı

Maldivler'e Tatile Giden Bir Kadın Hayal Ettiği Görüntülerle Gerçekte Yaşadıklarını Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.06.2026 - 14:21

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Maldivler sosyal medyada belki de en çok idealize edilen destinasyon. Turkuaz sular, güneşli iskeleler ve mükemmel gün batımları... Bu görüntüler yıllarca paylaşıldı, milyonlarca kez beğenildi ve binlerce insanın hayal listesine girdi. Fakat Maldivler her zaman cennet mi?

Maldivler'e tatile giden bir kadın hayal ettiği görüntülerle orada karşılaştıklarını bir araya getirdi. Özellikle Maldivler tatili düşleyenler, kadının yaşadığı hayal kırıklığına ortak oldu.

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Güneş bekledi, fırtına buldu.

Güneş bekledi, fırtına buldu.

Maldivler tropikal bir iklime sahip ve yılın belirli dönemlerinde muson yağmurları, güçlü rüzgarlar ve fırtınalı deniz tamamen olağan. Haziran-Kasım arası bu açıdan en riskli dönem. Fakat özellikle Avrupalılar, kendi tatil dönemlerinde Maldivler'e gitmek zorunda olduklarından genelde yağmur dönemine denk geliyorlar. 

Sosyal medyada paylaşılan tatil içerikleri on günlük bir seyahatin belki iki saatini yansıtıyor. O iki saatte hava güzeldi, ışık doğruydu ve her şey yerli yerindeydi. İzleyici yalnızca o iki saati görüyor. Bu yüzden tatil planı yapmadan önce ciddi bir hazırlık yapmak gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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