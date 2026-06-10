Maldivler'e Tatile Giden Bir Kadın Hayal Ettiği Görüntülerle Gerçekte Yaşadıklarını Karşılaştırdı

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Maldivler sosyal medyada belki de en çok idealize edilen destinasyon. Turkuaz sular, güneşli iskeleler ve mükemmel gün batımları... Bu görüntüler yıllarca paylaşıldı, milyonlarca kez beğenildi ve binlerce insanın hayal listesine girdi. Fakat Maldivler her zaman cennet mi?
Maldivler'e tatile giden bir kadın hayal ettiği görüntülerle orada karşılaştıklarını bir araya getirdi. Özellikle Maldivler tatili düşleyenler, kadının yaşadığı hayal kırıklığına ortak oldu.
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Güneş bekledi, fırtına buldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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