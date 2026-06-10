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Japonya'da Yaşayan Türk Yaz Sıcaklarıyla Mücadele Eden Akıllı Kıyafetleri Paylaştı

Japonya'da Yaşayan Türk Yaz Sıcaklarıyla Mücadele Eden Akıllı Kıyafetleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.06.2026 - 09:40

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Japonya’da yaşam ebeveynler, çalışanlar ya da öğrenciler için her mevsim farklı sürprizleri ve teknolojik çözümleri beraberinde getiriyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte kavurucu sıcaklar ve dik gelen güneş ışınları, günlük hayatı ciddi şekilde zorlaştırabiliyor. Bu durumla mücadele etmek için Japon kültürü, alışılmışın dışında koruyucu tekstil ürünleri ve aksesuarlar geliştirerek kendi çözümlerini üretiyor. Sokaklarda, parklarda ve bisiklet yollarında sıkça karşımıza çıkan bu tasarımlar, dışarıdan bakanlar için oldukça şaşırtıcı bir görünüme sahip olabiliyor.

Japonya'da yaşayan bir Türk, yaz sıcaklarında cildini korumak için denediği özel üretim UV korumalı eldivenleri ve yüzü tamamen kapatan renkli vizör şapkayı takipçileriyle paylaştı. Deneyimlerini aktaran içerik üreticisi, bu ürünlerin ilk bakışta komik ya da uzaylı gibi görünse de sıcak havalarda inanılmaz bir konfor sağladığını belirtti. 

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Peki Japonya'da başka hangi teknolojik ve akıllı kıyafetler var?

Peki Japonya'da başka hangi teknolojik ve akıllı kıyafetler var?

1. Klimalı Ceket ve Yelekler (Kuchofuku)

Japonya'da özellikle dışarıda çalışan işçiler, kuryeler ve doğa yürüyüşü yapanlar arasında bir klasik haline gelen bu ceketlerin arkasında, pille çalışan iki adet güçlü fan bulunur. Dışarıdaki havayı içeri üfleyerek vücudun etrafında sürekli bir hava sirkülasyonu yaratır ve teri anında buharlaştırarak yapay bir serinlik sağlar. Son yıllarda günlük modaya uygun, şişme mont gibi duran tasarımları da oldukça popüler.

2. Boynuz Şeklindeki Boyun Fanları ve Buz Halkaları (Neck Coolers)

Kulaklık gibi boyna asılan, pervanesiz taşınabilir fanlar Japonya sokaklarında yazın en sık göreceğiniz aksesuarlardan biridir. Bunun bir alternatifi de 'PCM' (Phase Change Material) adı verilen özel bir malzemeden yapılan boyun halkalarıdır. Bu halkalar 28°C'nin altındaki oda sıcaklığında veya soğuk suda kendi kendine donar ve boyna takıldığında şah damarını saatlerce serin tutarak vücut ısısını dengeler.

3. Kimyasal Soğutucu Spreyler ve Havlular (Gatsby & Shirt Cool)

Kıyafetlerin üzerine sıkılan özel mentollü spreyler, kumaşın liflerine tutunarak terlediğiniz an beyne aşırı soğukluk hissi gönderir. Rüzgar estikçe üzerinizde buz varmış gibi hissettiren bu teknoloji, Japon beyaz yakalıların yazın takım elbise içine giydiği kıyafetlerin vazgeçilmezidir. Ayrıca suya sokulduğunda buz gibi olan ve kuruyana kadar serinliğini kaybetmeyen özel mikrofiber havlular da çok yaygındır.

4. Şemsiye Sapına Entegre Fanlar ve UV Şemsiyeler (Parasols)

Japonya'da sadece kadınlar değil, artık erkekler de yazın güneş şemsiyesi kullanıyor. Bu şemsiyelerin içi tamamen siyah renkli özel bir UV blokaj katmanıyla kaplıdır. En teknolojik modellerinde ise şemsiyenin tam tepe noktasına, doğrudan başınıza doğru üfleyen pilli pervaneler yerleştirilmiştir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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