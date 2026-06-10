Japonya'da Yaşayan Türk Yaz Sıcaklarıyla Mücadele Eden Akıllı Kıyafetleri Paylaştı

1. Klimalı Ceket ve Yelekler (Kuchofuku)

Japonya'da özellikle dışarıda çalışan işçiler, kuryeler ve doğa yürüyüşü yapanlar arasında bir klasik haline gelen bu ceketlerin arkasında, pille çalışan iki adet güçlü fan bulunur. Dışarıdaki havayı içeri üfleyerek vücudun etrafında sürekli bir hava sirkülasyonu yaratır ve teri anında buharlaştırarak yapay bir serinlik sağlar. Son yıllarda günlük modaya uygun, şişme mont gibi duran tasarımları da oldukça popüler.

2. Boynuz Şeklindeki Boyun Fanları ve Buz Halkaları (Neck Coolers)

Kulaklık gibi boyna asılan, pervanesiz taşınabilir fanlar Japonya sokaklarında yazın en sık göreceğiniz aksesuarlardan biridir. Bunun bir alternatifi de 'PCM' (Phase Change Material) adı verilen özel bir malzemeden yapılan boyun halkalarıdır. Bu halkalar 28°C'nin altındaki oda sıcaklığında veya soğuk suda kendi kendine donar ve boyna takıldığında şah damarını saatlerce serin tutarak vücut ısısını dengeler.

3. Kimyasal Soğutucu Spreyler ve Havlular (Gatsby & Shirt Cool)

Kıyafetlerin üzerine sıkılan özel mentollü spreyler, kumaşın liflerine tutunarak terlediğiniz an beyne aşırı soğukluk hissi gönderir. Rüzgar estikçe üzerinizde buz varmış gibi hissettiren bu teknoloji, Japon beyaz yakalıların yazın takım elbise içine giydiği kıyafetlerin vazgeçilmezidir. Ayrıca suya sokulduğunda buz gibi olan ve kuruyana kadar serinliğini kaybetmeyen özel mikrofiber havlular da çok yaygındır.

4. Şemsiye Sapına Entegre Fanlar ve UV Şemsiyeler (Parasols)

Japonya'da sadece kadınlar değil, artık erkekler de yazın güneş şemsiyesi kullanıyor. Bu şemsiyelerin içi tamamen siyah renkli özel bir UV blokaj katmanıyla kaplıdır. En teknolojik modellerinde ise şemsiyenin tam tepe noktasına, doğrudan başınıza doğru üfleyen pilli pervaneler yerleştirilmiştir.