Japonya'da Yaşayan Türk Yaz Sıcaklarıyla Mücadele Eden Akıllı Kıyafetleri Paylaştı

Japonya’da yaşam ebeveynler, çalışanlar ya da öğrenciler için her mevsim farklı sürprizleri ve teknolojik çözümleri beraberinde getiriyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte kavurucu sıcaklar ve dik gelen güneş ışınları, günlük hayatı ciddi şekilde zorlaştırabiliyor. Bu durumla mücadele etmek için Japon kültürü, alışılmışın dışında koruyucu tekstil ürünleri ve aksesuarlar geliştirerek kendi çözümlerini üretiyor. Sokaklarda, parklarda ve bisiklet yollarında sıkça karşımıza çıkan bu tasarımlar, dışarıdan bakanlar için oldukça şaşırtıcı bir görünüme sahip olabiliyor.
Japonya'da yaşayan bir Türk, yaz sıcaklarında cildini korumak için denediği özel üretim UV korumalı eldivenleri ve yüzü tamamen kapatan renkli vizör şapkayı takipçileriyle paylaştı. Deneyimlerini aktaran içerik üreticisi, bu ürünlerin ilk bakışta komik ya da uzaylı gibi görünse de sıcak havalarda inanılmaz bir konfor sağladığını belirtti.
Peki Japonya'da başka hangi teknolojik ve akıllı kıyafetler var?
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