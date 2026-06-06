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Geleceğin Teknolojisi Çin'den Geldi: Bir Türk Gezgin Tamamen Robotlar Tarafından İşletilen Kafeyi Gösterdi

Geleceğin Teknolojisi Çin'den Geldi: Bir Türk Gezgin Tamamen Robotlar Tarafından İşletilen Kafeyi Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.06.2026 - 22:44

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Teknolojinin hızına yetişmek artık neredeyse imkansız bir hal aldı ve bu durum günlük yaşam pratiklerimizi kökten değiştirmeye devam ediyor. Yapay zeka entegrasyonları, otonom araçlar ve akıllı sistemler derken, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz o ütopik gelecek senaryoları birer birer gerçeğe dönüşüyor. Özellikle Asya pazarında üretilen yenilikçi teknolojiler, insan gücüne olan ihtiyacı her geçen gün biraz daha azaltarak iş gücü piyasasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Hizmet sektöründe alışık olduğumuz o sıcak insan etkileşimi, yerini artık kusursuz çalışan mekanik sistemlere ve algoritmalara bırakmaya başladı.

'ugurkola' isimli gezgin, Çin'de tamamen robotlar tarafından işletilen kafeyi gösterdi. Sistem, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırırken pek çok kişiyi ise endişelendirdi.

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Peki bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor?

Peki bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor?

Kafeye adım attığınız andan itibaren sizi geleneksel bir kasiyer ya da garson yerine dijital ekranlar ve insansı bir robot karşılıyor. Müşteriler, masalarda veya stantlarda yer alan tablet bilgisayarlar üzerinden menüyü inceleyerek istedikleri içeceği ya da atıştırmalığı seçiyorlar. Sipariş onaylandıktan sonra ekranda beliren QR kod, bölgenin en popüler dijital ödeme yöntemleri olan Alipay veya WeChat aracılığıyla saniyeler içinde okutularak ödeme tamamlanıyor.

Ödeme onaylandığı an, kafenin asıl işçisi olan insansı robot devreye giriyor. Başında sevimli bir panda şapkası ve boynunda atkısıyla hem teknolojik hem de sempatik bir görüntü sunan tekerlekli robot, arkasındaki devasa içecek dolabına doğru yöneliyor. Gelişmiş sensörleri ve kameraları sayesinde dolaptaki yüzlerce ürün arasından tam olarak sizin seçtiğiniz içeceği milimetrik bir hassasiyetle tespit ediyor. Robotik kollarını uzatarak şişeyi kavrayan mekanik çalışan, gövdesini yukarı doğru uzatıp kısaltma yeteneği sayesinde en üst raflara bile zorlanmadan erişebiliyor. İçeceği dolaptan çıkardıktan sonra kendi ekseninde dönerek tezgaha doğru ilerliyor ve siparişi tam önünüzdeki masaya yumuşak bir hareketle bırakıyor. Üstelik bu esnada Çince sesli komutlarla 'Ürününüzü buraya bıraktım, almayı unutmayın' şeklinde müşteriyi uyarmayı da ihmal etmiyor.

Bu inovatif girişim, akıllara hemen şu kritik soruyu getiriyor: Yakın gelecekte hizmet sektöründeki insan gücü tamamen devre dışı mı kalacak? Robotların tatil yapmaması, sendika haklarının olmaması, hastalanmaması ve 24 saat kesintisiz, sıfır hata ile çalışabilmesi işletme maliyetlerini inanılmaz ölçüde düşürüyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde, milyonlarca hizmet sektörü çalışanının istihdam sorunu yatıyor. Çin'in bu cesur teknolojik hamlesi, sadece bir kahve alma deneyimi değil, aslında insanlığın gelecekteki yeni mesleki ekosisteminin küçük bir fragmanı niteliğinde. Tarzı, hızı ve kusursuzluğuyla büyüleyen bu sistem, çok yakında tüm dünyadaki kafeleri ele geçirecek gibi duruyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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