Lise Hayatı Filmlerdeki Gibi mi? Amerika'da Öğrenim Gören Türk Öğrenci Filmlerle Gerçek Hayatı Karşılaştırdı

Amerikan gençlik dizileri ve filmleri nesiller boyu hepimizin hayatında bir şekilde yer kaplıyor. O devasa koridorlar, yan yana dizilmiş kırmızı dolaplar, okul otoparkını dolduran arabalar ve kafeteryadaki yemek savaşları adeta hafızalarımıza kazındı. Birçoğumuz bu sahneleri izlerken 'Acaba gerçekten orada hayat filmlerdeki gibi mi akıyor?' sorusunu en az bir kez kendimize sormuşuzdur.

Amerika'da kendi eğitim gördüğü okulun koridorlarından ve günlük yaşamından kesitler sunan 'badesusefa' isimli içerik üreticisi, sinema dünyasının yarattığı algı ile gerçek hayatın kesiştiği noktaları net bir şekilde gözler önüne serdi.