Lise Hayatı Filmlerdeki Gibi mi? Amerika'da Öğrenim Gören Türk Öğrenci Filmlerle Gerçek Hayatı Karşılaştırdı

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Amerikan gençlik dizileri ve filmleri nesiller boyu hepimizin hayatında bir şekilde yer kaplıyor. O devasa koridorlar, yan yana dizilmiş kırmızı dolaplar, okul otoparkını dolduran arabalar ve kafeteryadaki yemek savaşları adeta hafızalarımıza kazındı. Birçoğumuz bu sahneleri izlerken 'Acaba gerçekten orada hayat filmlerdeki gibi mi akıyor?' sorusunu en az bir kez kendimize sormuşuzdur.
Amerika'da kendi eğitim gördüğü okulun koridorlarından ve günlük yaşamından kesitler sunan 'badesusefa' isimli içerik üreticisi, sinema dünyasının yarattığı algı ile gerçek hayatın kesiştiği noktaları net bir şekilde gözler önüne serdi.
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Pek çoğu gerçek!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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