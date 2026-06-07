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Lise Hayatı Filmlerdeki Gibi mi? Amerika'da Öğrenim Gören Türk Öğrenci Filmlerle Gerçek Hayatı Karşılaştırdı

Lise Hayatı Filmlerdeki Gibi mi? Amerika'da Öğrenim Gören Türk Öğrenci Filmlerle Gerçek Hayatı Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2026 - 08:58

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Amerikan gençlik dizileri ve filmleri nesiller boyu hepimizin hayatında bir şekilde yer kaplıyor. O devasa koridorlar, yan yana dizilmiş kırmızı dolaplar, okul otoparkını dolduran arabalar ve kafeteryadaki yemek savaşları adeta hafızalarımıza kazındı. Birçoğumuz bu sahneleri izlerken 'Acaba gerçekten orada hayat filmlerdeki gibi mi akıyor?' sorusunu en az bir kez kendimize sormuşuzdur.

Amerika'da kendi eğitim gördüğü okulun koridorlarından ve günlük yaşamından kesitler sunan 'badesusefa' isimli içerik üreticisi, sinema dünyasının yarattığı algı ile gerçek hayatın kesiştiği noktaları net bir şekilde gözler önüne serdi.

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Pek çoğu gerçek!

Pek çoğu gerçek!

Sarı okul otobüslerinden öğrencilerin okula kendi arabalarıyla gelmelerine kadar pek çok detay gerçek. Filmlerin vazgeçilmezi olan o meşhur demir okul dolapları tamamen gerçek. Öğrenciler ders aralarında kitaplarını bu dolaplara bırakıp bir sonraki sınıfa koşturuyorlar. Ülkenin eğitim sistemi tartışmalı olsa da okul düzeni pek çok öğrencinin hayalini süslüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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