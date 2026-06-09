Uzun Zamandır İngiltere'de Yaşayan Bir Türk İngilizlerin Çok Sevdiği İlginç Öğünü Paylaştı

Kültürler arası mutfak alışkanlıkları bazen dışarıdan bakanlar için oldukça şaşırtıcı, hatta tuhaf gelebiliyor. Dünyanın her yerinde çocukların ve yetişkinlerin pratikçe hazırlayıp tükettiği, çocukluk anılarıyla özdeşleşmiş gizli lezzetler vardır. İngiliz kültüründe de çocukluktan yetişkinliğe kadar uzanan, her evde mutlaka karşılığı olan son derece sıra dışı bir sokak ve ev lezzeti bulunuyor.
İngiltere'de doğup büyüyen bir sosyal medya kullanıcısı, İngilizlerin sabah kahvaltılarında ya da öğle yemeklerinde çocuklarına sıklıkla hazırladığı meşhur cipsli sandviç (crisp sandwich) kültürünü kendi mutfağında hazırlayarak takipçileriyle paylaştı. İki dilim beyaz tost ekmeği, bolca tereyağı ve patates cipsiyle yapılan bu pratik öğün kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.
Peki Nedir Bu Crisp Sandwich Kültürü?
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın