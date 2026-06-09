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Uzun Zamandır İngiltere'de Yaşayan Bir Türk İngilizlerin Çok Sevdiği İlginç Öğünü Paylaştı

Uzun Zamandır İngiltere'de Yaşayan Bir Türk İngilizlerin Çok Sevdiği İlginç Öğünü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.06.2026 - 17:56

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Kültürler arası mutfak alışkanlıkları bazen dışarıdan bakanlar için oldukça şaşırtıcı, hatta tuhaf gelebiliyor. Dünyanın her yerinde çocukların ve yetişkinlerin pratikçe hazırlayıp tükettiği, çocukluk anılarıyla özdeşleşmiş gizli lezzetler vardır. İngiliz kültüründe de çocukluktan yetişkinliğe kadar uzanan, her evde mutlaka karşılığı olan son derece sıra dışı bir sokak ve ev lezzeti bulunuyor.

İngiltere'de doğup büyüyen bir sosyal medya kullanıcısı, İngilizlerin sabah kahvaltılarında ya da öğle yemeklerinde çocuklarına sıklıkla hazırladığı meşhur cipsli sandviç (crisp sandwich) kültürünü kendi mutfağında hazırlayarak takipçileriyle paylaştı. İki dilim beyaz tost ekmeği, bolca tereyağı ve patates cipsiyle yapılan bu pratik öğün kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

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Peki Nedir Bu Crisp Sandwich Kültürü?

Peki Nedir Bu Crisp Sandwich Kültürü?

İngilizlerin 'crisp sarnie' veya 'crisp sandwich' olarak adlandırdığı bu yiyecek, aslında Birleşik Krallık'ta bir modern folk lezzeti. Yapılışı ilk bakışta inanılmaz derecede basit görünse de, işin arkasında ciddi bir damak tadı mühendisliği yatıyor. Temel kural şu: İki dilim yumuşak beyaz ekmek alınır ve iç kısımlarına oda sıcaklığında yumuşatılmış tereyağı kenarlara kadar boşluk kalmayacak şekilde bolca sürülür. Buradaki tereyağı hem cipslerin ekmeğe yapışmasını sağlıyor hem de cipsin çıtırlığı ile ekmeğin yumuşaklığı arasında bir lezzet köprüsü kuruyor.

Ardından sandviçin can alıcı noktasına geçiliyor, cips seçimi. İngilizler bu kombinasyonda genellikle peynir-soğan, sirke-tuz veya sade patates cipslerini tercih ediyor. Cipsler ekmeğin arasına cömertçe doldurulduktan sonra üst dilim kapatılıyor. İşte en önemli ritüel tam bu esnada gerçekleşiyor: Sandviçin üzerine el ayasıyla sertçe bastırılarak cipslerin ekmek arasında kıtır kıtır ezilmesi sağlanıyor. Çıkan o kırılma sesi, sandviçin hazır olduğunun en büyük kanıtı kabul ediliyor.

Dışarıdan bakan birine karbonhidrat arası karbonhidrat gibi görünse de, yumuşacık tereyağlı ekmeğin arasındaki o tuzlu ve asidik çıtırlık İngilizler için adeta bir konfor yiyeceği. Sadece evlerde değil, İngiltere ve İrlanda'daki bazı lokal kafelerde sırf bu sandviçi satmak üzere kurulmuş menüler bile bulmak mümkün. Çocukken beslenme çantalarında başlayan bu pratik alışkanlık, yetişkinlikte de hızlıca karın doyurmak ya da nostalji yaşamak isteyenlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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