Uzun Zamandır İngiltere'de Yaşayan Bir Türk İngilizlerin Çok Sevdiği İlginç Öğünü Paylaştı

İngilizlerin 'crisp sarnie' veya 'crisp sandwich' olarak adlandırdığı bu yiyecek, aslında Birleşik Krallık'ta bir modern folk lezzeti. Yapılışı ilk bakışta inanılmaz derecede basit görünse de, işin arkasında ciddi bir damak tadı mühendisliği yatıyor. Temel kural şu: İki dilim yumuşak beyaz ekmek alınır ve iç kısımlarına oda sıcaklığında yumuşatılmış tereyağı kenarlara kadar boşluk kalmayacak şekilde bolca sürülür. Buradaki tereyağı hem cipslerin ekmeğe yapışmasını sağlıyor hem de cipsin çıtırlığı ile ekmeğin yumuşaklığı arasında bir lezzet köprüsü kuruyor.

Ardından sandviçin can alıcı noktasına geçiliyor, cips seçimi. İngilizler bu kombinasyonda genellikle peynir-soğan, sirke-tuz veya sade patates cipslerini tercih ediyor. Cipsler ekmeğin arasına cömertçe doldurulduktan sonra üst dilim kapatılıyor. İşte en önemli ritüel tam bu esnada gerçekleşiyor: Sandviçin üzerine el ayasıyla sertçe bastırılarak cipslerin ekmek arasında kıtır kıtır ezilmesi sağlanıyor. Çıkan o kırılma sesi, sandviçin hazır olduğunun en büyük kanıtı kabul ediliyor.

Dışarıdan bakan birine karbonhidrat arası karbonhidrat gibi görünse de, yumuşacık tereyağlı ekmeğin arasındaki o tuzlu ve asidik çıtırlık İngilizler için adeta bir konfor yiyeceği. Sadece evlerde değil, İngiltere ve İrlanda'daki bazı lokal kafelerde sırf bu sandviçi satmak üzere kurulmuş menüler bile bulmak mümkün. Çocukken beslenme çantalarında başlayan bu pratik alışkanlık, yetişkinlikte de hızlıca karın doyurmak ya da nostalji yaşamak isteyenlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.