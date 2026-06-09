Sebze Alışverişi Yaparken Dikkat! Pazardan Alınan Maydanozun İçinden Ölümcül Baldıran Otu Çıktı

Pazar alışverişi yapmak çoğumuz için taze sebze ve meyveye ulaşmanın en doğal yolu. Ancak doğanın içinden gelen bu yeşillikler, bazen tezgahlara kadar taşınan ve çıplak gözle ilk bakışta fark edilmeyen çok ciddi riskleri de beraberinde getirebiliyor. Özellikle maydanoz, dereotu gibi sık yapraklı demetlerin yıkanmadan ve tek tek ayıklanmadan tüketime hazır hale getirilmesi, sağlığımızı doğrudan tehdit eden gizli tehlikelere kapı aralıyor.

Bir içerik üreticisi, pazardan alınan bir demet maydanozun içinden çıkan tehlikeli bitkiyi paylaştı. Demeti eline alıp içini kontrol eden vatandaş, maydanoz yapraklarının arasına karışmış olan ve halk arasında baldıran otu olarak bilinen ölümcül derecede zehirli bitkiyi göstererek insanları uyardı.

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