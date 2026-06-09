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Sebze Alışverişi Yaparken Dikkat! Pazardan Alınan Maydanozun İçinden Ölümcül Baldıran Otu Çıktı

Sebze Alışverişi Yaparken Dikkat! Pazardan Alınan Maydanozun İçinden Ölümcül Baldıran Otu Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.06.2026 - 16:54

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Pazar alışverişi yapmak çoğumuz için taze sebze ve meyveye ulaşmanın en doğal yolu. Ancak doğanın içinden gelen bu yeşillikler, bazen tezgahlara kadar taşınan ve çıplak gözle ilk bakışta fark edilmeyen çok ciddi riskleri de beraberinde getirebiliyor. Özellikle maydanoz, dereotu gibi sık yapraklı demetlerin yıkanmadan ve tek tek ayıklanmadan tüketime hazır hale getirilmesi, sağlığımızı doğrudan tehdit eden gizli tehlikelere kapı aralıyor.

Bir içerik üreticisi, pazardan alınan bir demet maydanozun içinden çıkan tehlikeli bitkiyi paylaştı. Demeti eline alıp içini kontrol eden vatandaş, maydanoz yapraklarının arasına karışmış olan ve halk arasında baldıran otu olarak bilinen ölümcül derecede zehirli bitkiyi göstererek insanları uyardı. 

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Peki, maydanoz demetlerinin arasına kolayca sızabilen baldıran otu tam olarak nedir ve vücuda girdiğinde ne gibi zararlara yol açar?

Peki, maydanoz demetlerinin arasına kolayca sızabilen baldıran otu tam olarak nedir ve vücuda girdiğinde ne gibi zararlara yol açar?

Görünüş olarak maydanoza inanılmaz derecede benzeyen baldıran otu, doğadaki en güçlü ve en hızlı etki eden zehirli bitkilerden biridir. Antik dönemlerde infazlarda dahi kullanılan bu bitki, içerdiği ağır alkaloitler nedeniyle sinir sistemini doğrudan felç eder. Tüketildiği andan itibaren önce baş dönmesi, görme kaybı ve kaslarda güçsüzlük yaratır; ardından solunum kaslarını felç ederek dakikalar içinde nefes almayı imkansız hale getirir. İşin en korkunç yanı, baldıran otunun maydanozla aynı tarlalarda veya yol kenarlarında kendiliğinden yetişebilmesi ve toplama esnasında fark edilmeden demetlerin içine girebilmesidir. Uzmanlar, yeşillikleri doğrama tahtasına koyup topluca kesmek yerine, her bir sapı tek tek elden geçirerek ayıklamanın hayati bir zorunluluk olduğunu vurguluyor. Salatanıza veya yemeğinize karışacak tek bir yaprak baldıran otu bile geri dönüşü olmayan trajik sonuçlar doğurabilir. Yeşillik tüketirken samimi bir dikkat göstermek, tabağınıza şifa yerine zehir girmesini engelleyecek tek çözümdür.

Peki, görünüşüyle maydanozu andıran baldıran otunu maydanozdan nasıl ayırt ederiz?

Maydanoz yaprakları daha parlak, canlı yeşil ve narin bir yapıya sahipken; baldıran otunun yaprakları daha mat, koyu yeşil ve uç kısımları daha dantelimsi, tüylü bir formdadır. En büyük ayırt edici nokta ise sap kısmıdır. Baldıran otunun gövdesinde ve saplarında mor, kırmızımsı lekeler veya çizgiler bulunur. Ayrıca maydanoz o kendine has ferah, keskin kokusunu hemen yayarken, baldıran otu ezildiğinde fare idrarını andıran, oldukça rahatsız edici, nahoş ve küf benzeri bir koku çıkarır. Doğrama tahtasında demeti bütünüyle kesmek yerine her sapı tek tek elden geçirmek, salatanıza karışacak tek bir yaprağın bile sinir sistemini felç etmesini önleyecek en temiz çözümdür.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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