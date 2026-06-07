article/comments
article/share
Haberler
Video
Deniz Temizliği Yapan Dalgıcın Suyun Altından Çıkardığı Atıklar Sinir Bozdu

Deniz Temizliği Yapan Dalgıcın Suyun Altından Çıkardığı Atıklar Sinir Bozdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2026 - 13:25

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Berrak suların, el değmemiş gibi görünen koyların dibi, ne yazık ki insanın bencilce tüketim alışkanlıklarının kanıtlarıyla dolu. Suyun derinliklerinde kaybolup gittiği sanılan her bir atık, aslında deniz ekosistemini içten içe kemiren kalıcı bir yaraya dönüşüyor. Çevremizi korumak sadece karada değil, suyun altında da aynı sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi gerektiriyor.

'sualtındahayatvar' isimli sosyal medya kullanıcısının sualtı temizliği videosu bu acı gerçeği yüzümüze net bir şekilde vurdu. Deniz tabanındaki kirliliğe dikkat çeken duyarlı içerik üreticisi, denizin derinliklerinden çıkardığı sıra dışı nesnelerle izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DZP-6cJKcAQ/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Su kalitesini ve biyoçeşitliliği doğrudan tehdit eden bu kimyasal ve evsel atıklar, çevre kirliliğinin suyun altında da ne boyutta bir savaşa dönüştüğünü açıkça kanıtlıyor.

Su kalitesini ve biyoçeşitliliği doğrudan tehdit eden bu kimyasal ve evsel atıklar, çevre kirliliğinin suyun altında da ne boyutta bir savaşa dönüştüğünü açıkça kanıtlıyor.

Suyun dibinde uzun süre kalmaktan yosun tutmuş rakı bardağı, paslanmış çakmaklar, deniz tabanına sıkışmış tek eşli terlik ve ayakkabılar derinliklerin ne denli acımasızca kirletildiğini gözler önüne seriyor. En dikkat çekici buluntular ise suyun altında yan yana dizilmiş, büyü yapma amacıyla kilitlenip denize atıldığı düşünülen paslı asma kilitler ve Hıdırellez zamanından kalma kırmızı ipli dilek kağıtları oldu. Duyarlı dalgıç, temizlik esnasında şans eseri bulduğu bir araba anahtarını da sahibine ulaştırmak üzere yanına alırken, tüm bu atıkların deniz canlılarının yaşam alanını nasıl daralttığını vurguladı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın