Deniz Temizliği Yapan Dalgıcın Suyun Altından Çıkardığı Atıklar Sinir Bozdu

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Berrak suların, el değmemiş gibi görünen koyların dibi, ne yazık ki insanın bencilce tüketim alışkanlıklarının kanıtlarıyla dolu. Suyun derinliklerinde kaybolup gittiği sanılan her bir atık, aslında deniz ekosistemini içten içe kemiren kalıcı bir yaraya dönüşüyor. Çevremizi korumak sadece karada değil, suyun altında da aynı sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi gerektiriyor.
'sualtındahayatvar' isimli sosyal medya kullanıcısının sualtı temizliği videosu bu acı gerçeği yüzümüze net bir şekilde vurdu. Deniz tabanındaki kirliliğe dikkat çeken duyarlı içerik üreticisi, denizin derinliklerinden çıkardığı sıra dışı nesnelerle izleyenleri şaşkına çevirdi.
Su kalitesini ve biyoçeşitliliği doğrudan tehdit eden bu kimyasal ve evsel atıklar, çevre kirliliğinin suyun altında da ne boyutta bir savaşa dönüştüğünü açıkça kanıtlıyor.
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