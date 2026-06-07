Deniz Temizliği Yapan Dalgıcın Suyun Altından Çıkardığı Atıklar Sinir Bozdu

Suyun dibinde uzun süre kalmaktan yosun tutmuş rakı bardağı, paslanmış çakmaklar, deniz tabanına sıkışmış tek eşli terlik ve ayakkabılar derinliklerin ne denli acımasızca kirletildiğini gözler önüne seriyor. En dikkat çekici buluntular ise suyun altında yan yana dizilmiş, büyü yapma amacıyla kilitlenip denize atıldığı düşünülen paslı asma kilitler ve Hıdırellez zamanından kalma kırmızı ipli dilek kağıtları oldu. Duyarlı dalgıç, temizlik esnasında şans eseri bulduğu bir araba anahtarını da sahibine ulaştırmak üzere yanına alırken, tüm bu atıkların deniz canlılarının yaşam alanını nasıl daralttığını vurguladı.