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Koreli Kadının Türk Erkeklerini Anlattığı Video Geleneksel Erkeklik Rolleri Üzerine Tartışma Başlattı

Koreli Kadının Türk Erkeklerini Anlattığı Video Geleneksel Erkeklik Rolleri Üzerine Tartışma Başlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2026 - 12:42

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Farklı bir coğrafyadan gelen bir insanın, bizim kanıksadığımız alışkanlıklarımıza dışarıdan bir gözle bakması her zaman yeni pencereler açıyor. Özellikle ikili ilişkiler, toplumsal roller ve cinsiyet kalıpları söz konusu olduğunda bu gözlemler çok daha eğlenceli ve düşündürücü bir hal alıyor.

Koreli bir içerik üreticisinin, kendi tanıdığı Türk erkekleri üzerinden yaptığı esprili analizler sosyal medyada ilgi çekti. 'Benim tanıdığım Türk erkeklerinin hepsi böyleydi' diyerek paylaştığı video, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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"Ben erkeğim, yüz kremi kullanmam", "Pembe renk yasak" veya "Zayıflık yok, hep güçlüyüm"...

"Ben erkeğim, yüz kremi kullanmam", "Pembe renk yasak" veya "Zayıflık yok, hep güçlüyüm"...

Geleneksel toplumlarda erkek bireylerin duygularını açıkça yaşayamaması, kişisel bakım ürünlerine mesafeli durması veya belirli renkleri tamamen hayatından çıkarması, çocukluktan itibaren yüklenen toplumsal rollerin bir sonucu. Erkeklerin kişisel bakım yapmasının ya da pembe gibi belirli renkleri tercih etmesinin bir 'zayıflık göstergesi' olarak algılanması, bireylerin kendi konfor alanlarını kısıtlamasına yol açıyor. Günümüzde bu kalıplar yavaş yavaş kırılmaya başlasa da, videoda görüldüğü gibi dışarıdan bir gözün bu durumu bu kadar net gözlemlemiş olması, toplumsal alışkanlıklarımızın ne kadar baskın olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Samimi ve ironik bir yaklaşımla sunulan bu tespitler, izleyicilere hem kahkaha attırıyor hem de yerleşik toplumsal yargılarımızı sorgulatıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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