Koreli Kadının Türk Erkeklerini Anlattığı Video Geleneksel Erkeklik Rolleri Üzerine Tartışma Başlattı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Farklı bir coğrafyadan gelen bir insanın, bizim kanıksadığımız alışkanlıklarımıza dışarıdan bir gözle bakması her zaman yeni pencereler açıyor. Özellikle ikili ilişkiler, toplumsal roller ve cinsiyet kalıpları söz konusu olduğunda bu gözlemler çok daha eğlenceli ve düşündürücü bir hal alıyor.
Koreli bir içerik üreticisinin, kendi tanıdığı Türk erkekleri üzerinden yaptığı esprili analizler sosyal medyada ilgi çekti. 'Benim tanıdığım Türk erkeklerinin hepsi böyleydi' diyerek paylaştığı video, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ben erkeğim, yüz kremi kullanmam", "Pembe renk yasak" veya "Zayıflık yok, hep güçlüyüm"...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın