Koreli Kadının Türk Erkeklerini Anlattığı Video Geleneksel Erkeklik Rolleri Üzerine Tartışma Başlattı

Farklı bir coğrafyadan gelen bir insanın, bizim kanıksadığımız alışkanlıklarımıza dışarıdan bir gözle bakması her zaman yeni pencereler açıyor. Özellikle ikili ilişkiler, toplumsal roller ve cinsiyet kalıpları söz konusu olduğunda bu gözlemler çok daha eğlenceli ve düşündürücü bir hal alıyor.

Koreli bir içerik üreticisinin, kendi tanıdığı Türk erkekleri üzerinden yaptığı esprili analizler sosyal medyada ilgi çekti. 'Benim tanıdığım Türk erkeklerinin hepsi böyleydi' diyerek paylaştığı video, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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