ABD'li Bir Turist Türkiye Gezisi Sırasında Tekir Kediyle Yaşadığı Sıcacık Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.05.2026 - 22:05 Son Güncelleme: 27.05.2026 - 23:04

İstanbul’un sokakları, binlerce yıllık tarihinin ve eşsiz manzarasının yanı sıra, her köşesinde karşınıza çıkabilecek tüylü sakinleriyle de ünlüdür. Bu şehirde adımınızı attığınız her an, bir bankta, dükkan vitrininde ya da bir kafede masanın tam ortasında kurulmuş bir kediyle karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Şehrin adeta gizli sahipleri olan bu canlılar, insanlarla kurdukları doğal bağlar ve sergiledikleri özgür tavırlarla her gün yüzlerce insanın kalbini çalmaya devam ediyor. Özellikle dışarıdan gelen turistler için bu durum, unutulmaz bir deneyime dönüşüyor.

İstanbul ziyaretinde bir kafede yemek yerken masasına aniden oturan sevimli tekir kediyle karşılaşan genç kadının o samimi anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kedinin adeta masanın asıl sahibiymiş gibi kadının göğsüne yaslanıp kendini sevdirdiği o sıcak dakikalar, izleyenlerin içini ısıttı. Genç kadının şaşkınlığı ve ardından gelen büyük sevgi seli, İstanbul'un sokak hayvanları ile olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Peki İstanbul'un Kedileri Neden Bu Kadar Sevecen ve Özgür?

Dünyanın pek çok metropolünde sokak hayvanları insanlardan kaçarken veya sığınaklarda tutulurken, İstanbul’da kedilerin bu kadar cana yakın olmasının arkasında köklü bir mahalle kültürü ve kolektif bakım bilinci yatmaktadır. Bu şehirde yaşayan insanlar, sokaktaki canları birer 'sahipsiz hayvan' olarak değil, mahallenin ortak birer neferi ve neşesi olarak görürler. Her kapının önünde bir kap mama ve su bulunması, kedilerin insanlardan zarar görmeyeceklerini bilerek büyümelerini sağlar. Bu güven duygusu nesilden nesile aktarıldığı için, bir kafede hiç tanımadıkları bir insanın kucağına çıkıp uyumaktan çekinmezler. İstanbul genelinde esnafından ev hanımına kadar herkesin bu canları sahiplenmesi, onları vahşi birer sokak hayvanı olmaktan çıkarıp toplumsal hayatın en tatlı ortakları haline getirmiştir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
