ABD'li Bir Turist Türkiye Gezisi Sırasında Tekir Kediyle Yaşadığı Sıcacık Anları Paylaştı

İstanbul’un sokakları, binlerce yıllık tarihinin ve eşsiz manzarasının yanı sıra, her köşesinde karşınıza çıkabilecek tüylü sakinleriyle de ünlüdür. Bu şehirde adımınızı attığınız her an, bir bankta, dükkan vitrininde ya da bir kafede masanın tam ortasında kurulmuş bir kediyle karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Şehrin adeta gizli sahipleri olan bu canlılar, insanlarla kurdukları doğal bağlar ve sergiledikleri özgür tavırlarla her gün yüzlerce insanın kalbini çalmaya devam ediyor. Özellikle dışarıdan gelen turistler için bu durum, unutulmaz bir deneyime dönüşüyor.

İstanbul ziyaretinde bir kafede yemek yerken masasına aniden oturan sevimli tekir kediyle karşılaşan genç kadının o samimi anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kedinin adeta masanın asıl sahibiymiş gibi kadının göğsüne yaslanıp kendini sevdirdiği o sıcak dakikalar, izleyenlerin içini ısıttı. Genç kadının şaşkınlığı ve ardından gelen büyük sevgi seli, İstanbul'un sokak hayvanları ile olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi.