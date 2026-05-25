article/comments
article/share
Haberler
Video
Bali'de Kirli Sudan Mikrop Kapan Genç Kadın Ülkedeki Hastane Sürecini Paylaştı

Bali'de Kirli Sudan Mikrop Kapan Genç Kadın Ülkedeki Hastane Sürecini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2026 - 16:10

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tropikal bir adada hayal gibi başlayan tatiller, bazen hiç hesaba katılmayan küçük bir detay yüzünden saniyeler içinde tam bir hayatta kalma mücadelesine dönüşebiliyor. Yurt dışı seyahatlerinde macera arayışıyla çıkılan turlarda, doğanın öngörülemeyen sürprizleri ve egzotik çevre şartları sağlık için büyük riskler barındırıyor. Bilinmeyen bir coğrafyada aniden gelişen ciddi sağlık sorunları, hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak insanı sınırlarına kadar zorluyor.

Bali tatilinde heyecan dolu bir ATV turuna katılan genç kadın, yol boyunca geçtikleri kirli suların ve maruz kaldığı dış etkenlerin bedelini çok ağır ödedi. Yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaşan gezgin, vücudunun daha önce hiç görmediği bir alerjik reaksiyon gösterdiğini ve adeta ölümden döndüğünü anlattı. Genç kadının anlattıkları Bali tatili planlayanlara da bir uyarı oldu. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DYpoog0MfTR/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maceranın ortasında bir anda tüm vücudunu saran kızarıklık ve döküntülerle başlayan süreç, kısa sürede yüksek ateş ve nefes darlığına dönüştü.

Maceranın ortasında bir anda tüm vücudunu saran kızarıklık ve döküntülerle başlayan süreç, kısa sürede yüksek ateş ve nefes darlığına dönüştü.

Bali'deki bir hastaneye kaldırılan ve burada acil müdahaleyle üç iğne vurulan kadının yüzü ve gözleri tanınmayacak derecede şişti. Hastanedeki yerel çalışanların şifa dileğiyle her yere tütsülü sunaklar bırakması adadaki kültürel dokuyu gösterse de, durumun ciddiyeti üzerine genç kadın 16 saatlik zorlu bir uçuşla kendini Türk hekimlerinin ellerine bıraktı.

Bu tarz tropikal bölgelerde yapılan ATV turlarında bataklıklar, kirli sular ve çalılıklar orman mikrobunu veya agresif bitki polenlerini açık yaralara ya da solunum yoluna kolayca taşıyabiliyor. Alerjik şok (anafilaksi) durumlarında saniyeler bile önemliyken, yurt dışına çıkmadan önce kapsamlı bir seyahat sağlık sigortası yaptırmak ve çantada mutlaka güçlü bir antihistaminik alerji ilacı ile kortizonlu krem bulundurmak tatili kabusa dönmekten kurtaran en hayati kural haline geliyor.

Peki nelere dikkat etmek gerekiyor?

Yurt dışı tatillerinde, özellikle Bali gibi tropikal iklim bölgelerinde bu tarz kabuslar yaşamamak için seyahat öncesinde ve sırasında şu hayati noktalara dikkat etmek gerekiyor:

  • Seyahat Sağlık Sigortası: Asla 'bana bir şey olmaz' demeyin. Gitmeden önce mutlaka uluslararası geçerliliği olan, geniş kapsamlı bir sağlık sigortası yaptırın.

  • Alerji ve İlkyardım Çantası: Daha önce hiçbir şeye alerjiniz olmasa bile, tropikal coğrafyalardaki bitkiler, böcekler veya bakteriler vücudunuzda ilk kez reaksiyon tetikleyebilir. Yanınıza mutlaka güçlü bir alerji ilacı (antihistaminik) ve acil durum kremleri alın.

  • Aktivite Seçimi ve Koruyucu Kıyafet: ATV turu gibi çamurlu, kirli suların ve sık ormanlık alanların içine gireceğiniz aktivitelerde açık kıyafetler yerine cildi koruyan, uzun kollu ve bacakları kapatan giysiler tercih edin. Kirli suların açık yaralarla veya cildinizle doğrudan temas etmesini engelleyin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın