Evet/Hayır Testine Göre Eski Sevgiline Takıntılı mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.05.2026 - 16:01
Bazı ilişkiler biter ama etkisi bitmez. Bazen bir şarkı, bazen bir fotoğraf, bazen de tamamen tesadüfi bir an eski sevgiliyi yeniden düşünmemize neden olur. Peki bu sadece normal bir özlem mi, yoksa fark etmeden bir takıntıya mı dönüşüyor? Bu testte verdiğin evet/hayır cevaplarıyla, eski sevgiline karşı olan duygularının seviyesini analiz ediyoruz. 

1. Onu hala sosyal medyada kontrol ediyor musun?

2. Bazen sebepsiz yere onu düşündüğün oluyor mu?

3. Ortak şarkılar ya da anılar seni hala etkiliyor mu?

4. Onun yeni hayatını merak ediyor musun?

5. Onunla ilgili bir şey duyduğunda hemen ilgilenir misin?

6. Eski sevgilinle ilgili rüyalar gördüğün oluyor mu?

7. Yeni biriyle tanışsan bile onu kıyasladığın oluyor mu?

8. Onunla tekrar konuşma ihtimalini düşünüyor musun?

9. Onu tamamen unutmak sana zor geliyor mu?

10. Gelse kabul eder misin?

Son derece takıntılısın!

Senin cevaplarına bakıldığında eski sevgiline karşı duygusal bağın hâlâ oldukça güçlü görünüyor. Bu bağ her zaman “takıntı” anlamına gelmez ama zihninin sık sık ona geri dönmesi, geçmişi tamamen kapatamadığını gösteriyor olabilir. Özellikle sosyal medya kontrolü, merak ve anıları sık sık hatırlama gibi davranışlar, zihinsel olarak hâlâ o ilişkiyle meşgul olduğunu düşündürebilir. Bu durum çoğu zaman “bitmemiş duygular” ile ilgilidir. İçinde yarım kalmış sorular, söylenmemiş cümleler veya tam kapanmamış bir hikâye olabilir. Bu yüzden bazen farkında olmadan onu düşünmek senin için bir alışkanlığa dönüşmüş olabilir. Bu, insanın kendini duygusal olarak tam kapatamamasının oldukça yaygın bir sonucudur. Ancak burada önemli olan nokta şu: Bu düşünceler seni günlük hayatında zorluyor mu, yoksa sadece zaman zaman aklına gelen anılar mı? Eğer bu düşünceler seni sık sık geçmişe çekiyorsa, artık zihinsel olarak “kapanış” sürecine ihtiyaç duyuyor olabilirsin.

Duygusal bağın var ama bu takıntı değil!

Senin sonuçların, eski sevgiline karşı tamamen kopmuş olmadığını ama bunun bir takıntı seviyesinde de olmadığını gösteriyor. Yani arada bir onu düşünmen, bazı anıları hatırlaman ya da merak etmen oldukça normal bir duygusal süreç. Bu, çoğu insanın yaşadığı “iz bırakan ilişki etkisi” olarak değerlendirilebilir. Bu tür durumlarda genellikle kişi, geçmişi romantize etmeye eğilimlidir. Özellikle yalnız kaldığında ya da duygusal olarak hassas hissettiğinde eski ilişki zihne daha sık gelebilir. Ancak bu, geri dönme isteğinden çok, geçmişteki duygusal yoğunluğun hatırlanmasıyla ilgilidir. Genel olarak bakıldığında sen, geçmişle bağ kurabilen ama bunun içinde kaybolmayan bir yapıdasın. Bu da iyileşme sürecinde olduğuna işaret eder. Zamanla bu düşünceler azalabilir ve yerini daha nötr anılara bırakabilir.

