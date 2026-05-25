Evet/Hayır Testine Göre Eski Sevgiline Takıntılı mısın?

Senin cevaplarına bakıldığında eski sevgiline karşı duygusal bağın hâlâ oldukça güçlü görünüyor. Bu bağ her zaman “takıntı” anlamına gelmez ama zihninin sık sık ona geri dönmesi, geçmişi tamamen kapatamadığını gösteriyor olabilir. Özellikle sosyal medya kontrolü, merak ve anıları sık sık hatırlama gibi davranışlar, zihinsel olarak hâlâ o ilişkiyle meşgul olduğunu düşündürebilir. Bu durum çoğu zaman “bitmemiş duygular” ile ilgilidir. İçinde yarım kalmış sorular, söylenmemiş cümleler veya tam kapanmamış bir hikâye olabilir. Bu yüzden bazen farkında olmadan onu düşünmek senin için bir alışkanlığa dönüşmüş olabilir. Bu, insanın kendini duygusal olarak tam kapatamamasının oldukça yaygın bir sonucudur. Ancak burada önemli olan nokta şu: Bu düşünceler seni günlük hayatında zorluyor mu, yoksa sadece zaman zaman aklına gelen anılar mı? Eğer bu düşünceler seni sık sık geçmişe çekiyorsa, artık zihinsel olarak “kapanış” sürecine ihtiyaç duyuyor olabilirsin.