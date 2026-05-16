En Prenses Burçlar Listesi! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.05.2026 - 10:01

Kimisi doğuştan zarif, kimisi tam bir drama kraliçesi, kimisi ise prenses gibi görünmese bile tavırlarıyla herkesi etkisi altına alıyor! Peki burçların “prenseslik seviyesi” sıralansa sen kaçıncı sırada olurdun?

Haydi öğrenelim!

1. sıradasın!

Sen resmen doğuştan prenses enerjisiyle dünyaya gelmişsin. Zarafetin, estetik anlayışın ve insan ilişkilerindeki doğal çekiciliğin seni girdiğin her ortamda dikkat çeken biri yapıyor. İnsanlar seninle konuşurken bile kendilerini daha şık hissedebilir çünkü senin enerjin tam anlamıyla “main character” etkisi yaratıyor. Senin prensesliğin sadece dış görünüşten ibaret değil. İnsanları kırmamaya çalışman, uyumlu tavırların ve romantik bakış açın seni tam bir modern dönem prensesine dönüştürüyor. Tabii bazen kararsızlıkların yüzünden küçük krizler yaşayabiliyorsun ama dürüst olalım; bu bile sana dramatik bir hava katıyor. Hayatında güzellik, huzur ve sevgi olmazsa eksik hissediyorsun. Senin olayın tam olarak şu: Zarif görünürken aynı anda ortamın yıldızı olabilmek.

2. sıradasın!

Senin enerjin sessiz sakin bir prenses enerjisi değil; sen tam anlamıyla saraya girişinde herkesin dönüp baktığı kişisin. Girdiğin ortamda dikkat çekmen tesadüf değil çünkü sen doğal bir aura taşıyorsun. Özgüvenin, tarzın ve kendini ifade etme şeklin insanları etkiliyor. Sen sevilmekten çok hayran olunmasını seviyorsun. Bu yüzden ilişkilerde de arkadaş ortamlarında da değer görmek senin için çok önemli. İlgi azaldığında modunun düşmesi mümkün ama kabul edelim: Sen ışığını kısmayı seven biri değilsin. Prenses tarafın ihtişamdan geliyor. Senin için hayat biraz gösterişli, biraz dramatik ama kesinlikle unutulmaz olmalı.

3. sıradasın!

Senin prenses enerjin tamamen duygusallıktan geliyor. Romantik bakış açın, hassas kalbin ve hayal dünyan seni tam bir peri masalı karakterine dönüştürüyor. İnsanlar seni bazen fazla duygusal bulabilir ama sen zaten aşkı ve hayatı yoğun yaşamayı seviyorsun. Senin olayın zarif görünmekten çok hissettirmek. Bir bakışınla bile ortamın enerjisini değiştirebilirsin. Empati yeteneğin çok güçlü olduğu için insanlar yanında kendilerini anlaşılmış hissediyor. Ama bazen gerçek dünyadan uzaklaşıp kendi senaryolarına kapılabiliyorsun. Yine de dürüst olalım: Senin bu romantik tarafın olmasa dünya çok daha sıkıcı olurdu.

4. sıradasın!

Senin prensesliğin yumuşak kalbinden geliyor. İnsanları koruyup kollayan, sevdiklerine aşırı bağlanan ve duygusal güven arayan bir yapın var. Senin yanında insanlar kendilerini “evde gibi” hissediyor. İlk bakışta sakin görünsen de iç dünyan inanılmaz yoğun. Küçük şeylere anlam yükleyebilir, geçmişte yaşananları uzun süre unutamayabilirsin. Bu yüzden bazen dramatik çıkışların olabiliyor ama bunların çoğu tamamen hislerinin yoğunluğundan kaynaklanıyor. Senin enerjin gösterişten çok sıcaklık içeriyor. Tam anlamıyla kalbiyle prenses olanlardansın.

5. sıradasın!

Senin prenses enerjin tamamen kalite anlayışından geliyor. Güzel yemekler, hoş kokular, estetik ortamlar ve konforlu yaşam senin için çok önemli. Açık konuşmak gerekirse sen sıradan şeylerle yetinmeyi pek sevmiyorsun. İnsanlar seni sakin biri sanabilir ama aslında oldukça güçlü bir karakterin var. Sevdiğin insanlara karşı sadıksın ama huzurunu bozan biri olduğunda bir anda duvar örebiliyorsun. Sen tam anlamıyla “soft life” enerjisi taşıyorsun. Prenseslik senin için taç takmaktan çok kaliteli yaşamayı bilmek demek.

6. sırasındasın!

Senin olayın enerji. İnsanlarla iletişim kurma şeklin, esprilerin ve ortamın havasını değiştirme yeteneğin seni inanılmaz çekici yapıyor. Senin yanında sıkılmak neredeyse imkânsız. Ama sen klasik prenses kalıplarına pek uymazsın. Bir gün romantik bir film karakteri gibiyken ertesi gün “beni rahat bırakın” moduna geçebilirsin. Ruh halin hızlı değişiyor ama bu seni daha ilginç biri yapıyor. Senin prenses tarafın neşenden geliyor. İnsanların seni unutamamasının nedeni de tam olarak bu.

7. sıradasın!

Sen dışarıdan fazla kontrollü görünsen de içinde detaylara çok önem veren biri yatıyor. İnsanların fark etmediği şeyleri fark eder, ince düşünür ve çoğu zaman herkes için düzen kurmaya çalışırsın. Senin prenses enerjin biraz farklı çalışıyor. Gösterişli olmak yerine “kusursuz görünme” tarafın baskın. Bu yüzden bazen kendine karşı gereğinden fazla eleştirel olabiliyorsun. Ama dürüst olmak gerekirse senin düzenli ve zarif tarafın birçok insanın hayran olduğu bir özellik.

8. sıradasın!

Senin enerjin klasik prenses enerjisinden çok “kim bu kız?” etkisi yaratıyor. Sessizliğin, bakışların ve kontrollü tavırların insanları sana karşı meraklı hale getiriyor. Sen kolay güvenen biri değilsin. İnsanları hemen hayatına almıyor, duygularını kolay göstermiyorsun. Ama gerçekten sevdiğinde inanılmaz sahiplenen birine dönüşüyorsun. Senin prensesliğin gizemden geliyor. İnsanlar seni çözmeye çalışırken daha çok etkileniyor.

9. sıradasın!

Sen sarayda oturup kurallara uymaktansa atına binip uzak diyarlara gitmek isteyen prenses olurdun. Enerjin yüksek, meraklı ve hareketli bir yapın var. Senin için hayat keşfetmekten ibaret. Bu yüzden aşırı baskıcı insanlar seni hemen uzaklaştırabiliyor. Eğlenmediğin yerde uzun süre kalamıyorsun. Senin prenses enerjin özgür ruhundan geliyor. Kurallardan çok macerayı seviyorsun.

10. sıradasın!

Sen klasik anlamda prenses gibi davranan biri değilsin çünkü zaten kalıpları sevmiyorsun. Farklı düşünmeyi, kendi yolunda ilerlemeyi ve sıradan olmamayı tercih ediyorsun. İnsanlar seni bazen mesafeli bulabilir ama sen sadece herkese kendini hemen açmıyorsun. Duygularını farklı yaşadığın için çoğu kişi seni çözmekte zorlanıyor. Senin enerjin tam olarak “kuralları yıkan prenses” havası taşıyor.

11. sıradasın!

Senin için prenseslikten çok güç önemli. Hedeflerin, planların ve kontrolcü tarafın seni diğer insanlardan ayırıyor. Sen duygularla değil mantıkla hareket etmeyi seviyorsun. Bu yüzden bazen fazla ciddi görünebiliyorsun. Ama seni yakından tanıyanlar aslında ne kadar korumacı biri olduğunu biliyor. Senin prenses enerjin çalışkanlığından geliyor. Tahtta otururken bile yapılacaklar listesi hazırlayabilirsin.

12. sıradasın!

Sen klasik prenses enerjisinden oldukça uzaksın çünkü senin içinde tam anlamıyla bir lider ruhu var. Beklemekten hoşlanmaz, istediğin şey için harekete geçersin. Senin enerjin fazla güçlü olduğu için insanlar seni bazen sert bulabiliyor. Ama aslında sen sadece dürüst ve direkt birisin. Rol yapmak ya da pasif davranmak sana göre değil. Senin olayın taç takmak değil; gerektiğinde o tacı kendi başına kazanmak.

