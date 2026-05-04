En Nefret Edilen Burçlar Listesi! Sen Kaçıncı Sıradasın?

İkizler burcu çok yönlü olduğu için insanlar tarafından “kararsız” ve “tutarsız” olarak etiketlenebilir. Bir gün çok sosyal, ertesi gün tamamen içine kapanık olmaları bu algıyı güçlendirir. Aslında bu değişkenlik onların zengin zihinsel yapısından gelir. Ama dışarıdan bakıldığında “ne yapacağı belli olmayan” biri gibi görünürler. Bu da onları yanlış anlaşılmaya en açık burçlardan biri yapar.