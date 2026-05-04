En Nefret Edilen Burçlar Listesi! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Tuğba Karakoç
04.05.2026 - 22:01

Astroloji dünyasında herkes sevgi dolu yorumlar almaz. Bazı burçlar “çok net”, bazıları “fazla özgür”, bazıları ise “fazla duygusal” olduğu için yanlış anlaşılır. Peki senin burcun insanların gözünde gerçekten nasıl algılanıyor? En çok eleştirilen burçlar listesinde sen kaçıncı sıradasın?

1. Sırada

Akrep burcu genelde listenin zirvesinde yer alır çünkü insanlar onları “fazla gizemli” ve “çözülmesi zor” bulur. Bu durum çoğu zaman yanlış anlaşılmaya yol açar. Akrepler aslında derin bağ kuran, sadık ve sezgileri güçlü insanlardır ama bunu hemen göstermedikleri için mesafeli algılanırlar. İnsanların “güven vermiyor” demesinin nedeni aslında kontrollü yapılarıdır. Herkese kendilerini açmazlar, bu da dışarıdan soğuk bir imaj yaratır. Oysa biri güven kazandığında en sadık burçlardan biri olurlar.

2. Sırada

İkizler burcu çok yönlü olduğu için insanlar tarafından “kararsız” ve “tutarsız” olarak etiketlenebilir. Bir gün çok sosyal, ertesi gün tamamen içine kapanık olmaları bu algıyı güçlendirir. Aslında bu değişkenlik onların zengin zihinsel yapısından gelir. Ama dışarıdan bakıldığında “ne yapacağı belli olmayan” biri gibi görünürler. Bu da onları yanlış anlaşılmaya en açık burçlardan biri yapar.

3. Sırada

Aslan burcu güçlü enerjisi ve dikkat çekme isteği nedeniyle sıkça “egoist” olarak etiketlenir. İnsanlar onların kendine güvenini yanlış yorumlayabilir. Oysa Aslan aslında sadece görülmek ve değer verilmek ister. Liderlik özellikleri yüksektir ama bu bazen “bencil” gibi algılanır. Sevildiğinde ise oldukça cömert ve koruyucu bir karaktere dönüşür.

4. Sırada

Oğlak burçları genelde ciddi ve mesafeli bulunur. Duygularını kolay göstermedikleri için “soğuk” algısı oluşur. Ancak bu onların iş odaklı ve sorumluluk sahibi yapısından kaynaklanır. İnsanlar onları tanıdıkça aslında ne kadar güvenilir olduklarını fark eder.

5. Sırada

Başaklar detaycı oldukları için eleştirileri fazla bulunabilir. Bu durum onları zaman zaman “mükemmeliyetçi ve zor beğenen” biri gibi gösterir. Ama aslında amaçları kötülük değil, düzeltmektir. Düzeni ve doğruluğu önemserler.

6. Sırada

Yay burçları özgürlüğüne çok düşkündür. Bu yüzden bazen “sorumsuz” ya da “bağlanamayan” biri gibi algılanabilirler. Aslında sadece kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. Hayatı deneyimlemek isterler.

7. Sırada

Boğalar inatçılıklarıyla bilinir. Bu özellik bazen zorlayıcı bulunabilir ama aslında kararlı olmalarının sonucudur. Güvenilir ve sabit bir yapıları vardır.

8. Sırada

Teraziler herkesle iyi geçinmeye çalıştığı için bazen “kararsız” görünürler. Ama bu aslında denge kurma çabalarıdır. Sosyal ilişkilerde oldukça başarılıdırlar.

9. Sırada

Yengeçler duygusal oldukları için bazen “fazla hassas” bulunabilir. Ama bu onları empati konusunda güçlü yapar. Sevdiklerine çok bağlıdırlar.

10. Sırada

Kovalar bağımsızdır. Bu da onları bazen “soğuk” gösterir. Ama aslında kendi dünyalarında çok yaratıcıdırlar.

11. Sırada

Koçlar hızlı tepkileriyle bazen sert algılanabilir. Ama aslında net ve dürüsttürler.

12. Sırada

Balık burcu genelde en yumuşak ve empatik burçlardan biridir. Bu yüzden en az eleştirilen burç olur.

