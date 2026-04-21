Haberler
Test
Astroloji Testleri
, Kişilik Testleri
Doğduğun Aya Göre Hangi Şarkısın?

Doğduğun Aya Göre Hangi Şarkısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
21.04.2026 - 11:23

Doğduğun ay sadece burcunu değil, ruh halini, enerjini ve hatta hayat ritmini bile etkiliyor olabilir… Peki ya sen bir şarkı olsaydın, hangisi olurdun? Bu testte tek yapman gereken doğduğun ayı seçmek. Sonuçta ise senin ruhunu en iyi yansıtan Türkçe şarkıyı öğreneceksin!

Hazırsan başla!

Doğduğun ay hangisi?

Yüzyüzeyken Konuşuruz - Ne Farkeder

İç dünyası yoğun, duygularını kolay açmayan ama derin yaşayan bir yapın var. Seni anlamak herkesin harcı değil.

Teoman - Paramparça

Duygusal, biraz kırılgan ama bir o kadar da gerçekçisin. Aşkı da hayatı da yoğun yaşıyorsun.

Pinhani - Dön Bak Dünyaya

Hayata karşı umutlusun ama içinde hafif bir melankoli taşıyorsun. Düşünceli ve derinsin.

Sezen Aksu - Gülümse

Pozitif enerjinle etrafını aydınlatıyorsun. İçinde saf bir neşe ve iyimserlik var.

Mabel Matiz - A Canım

Duyguların yoğun ama bir o kadar da zarif. Hem kırılgan hem güçlü bir yapın var.

Kenan Doğulu - Tutamıyorum Zamanı

Enerjik, hareketli ve özgür ruhlusun. Hayatı dolu dolu yaşamayı seviyorsun.

Duman - Senden Daha Güzel

Tutkulu, biraz asi ama çok gerçek birisin. Duygularını saklamazsın.

Tarkan - Kuzu Kuzu

Çekici, enerjik ve dikkat çekici bir yapın var. Girdiğin ortamda fark edilirsin.

Kalben - Sadece

Sade ama derin bir ruhun var. Az konuşur ama çok şey hissedersin.

Göksel - Acıyor

Duyguların güçlü, aşkı yoğun yaşayan birisin. Kalbin kolay etkilenir.

Büyük Ev Ablukada - En Güzel Yerinde Evin

Farklı, biraz içine kapanık ama çok özgün bir karakterin var.

Ezhel - Geceler

Gece gibi gizemli, derin ve biraz karanlık bir enerjin var. Seni çözmek kolay değil.

