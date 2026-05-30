Özgü Namal’ın Başrolündeki Sarı Zarflar Bir Uluslararası Ödül Daha Kazandı
Uluslararası festivallerde adından söz ettiren Sarı Zarflar, yeni bir başarıya daha imza attı. Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı film, bu kez Almanya’dan ödülle döndü. Son dönemin dikkat çeken yapımları arasında gösterilen filmin ödül yolculuğu devam ediyor. Yönetmen koltuğunda İlker Çatak’ın oturduğu yapım, daha önce elde ettiği başarıların ardından bir kez daha gündeme geldi. Sinema dünyasında yakından takip edilen film, önemli kategorilerde yarıştığı törenden ödülle ayrıldı. Böylece Sarı Zarflar’ın uluslararası alandaki başarısına bir yenisi daha eklenmiş oldu.
İlker Çatak imzası taşıyan Sarı Zarflar, son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.
Palais am Funkturm’da gerçekleştirilen törende Sarı Zarflar, en iyi ikinci film olarak verilen Gümüş Lola Ödülü’ne layık görüldü.
