Özgü Namal’ın Başrolündeki Sarı Zarflar Bir Uluslararası Ödül Daha Kazandı

Ödül, filmin uluslararası başarı zincirine eklenen yeni halkalardan biri oldu. Daha önce 76. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanan yapım, böylece ödül koleksiyonunu genişletmeye devam etti. Film ekibi açısından bu sonuç büyük önem taşıyor. Özellikle Avrupa sinemasında güçlü bir karşılık bulan yapımın yeni başarısı sinema çevrelerinde olumlu yorumlarla karşılandı. İlker Çatak’ın yönetmenliği de bir kez daha öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Sarı Zarflar’ın gündemde kalmasının nedenlerinden biri de Oscar yolculuğu oldu. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin güncel kuralları doğrultusunda Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan filmler doğrudan aday adayı statüsü elde ediyor. Bu gelişmeyle birlikte Sarı Zarflar’ın da 2027 Oscar yarışında yer alma hakkı kazandığı belirtiliyor. Yapımın önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.