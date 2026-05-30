Kazım Filminde Kadın Başrol İçin Halef’in Ünlü Oyuncusuna Teklif Götürüldü

Elif Sude Yenidoğan
30.05.2026 - 11:58 Son Güncelleme: 30.05.2026 - 11:59
Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Kazım Koyuncu’nun hayatını konu alacak film için hazırlıklar sürüyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan proje için yeni oyuncu görüşmeleri de başladı. Sinema dünyasında merakla takip edilen yapımın kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Filmin başrolünde yer alacak isim daha önce netleşmişti. Şimdi ise hikayenin önemli karakterlerinden biri için dikkat çeken bir oyuncunun adı gündeme geldi. Yapım ekibinin kadın başrol için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Ödüllü yönetmen Özcan Alper’in yönetmen koltuğunda oturacağı “Kazım” filmi için hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz müziğine bıraktığı eserlerle hafızalarda yer eden Kazım Koyuncu’nun yaşamını anlatacak filmin bu yaz çekilmesi planlanıyor. Yapımın senaryosunda Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in imzası bulunuyor. Film, yalnızca sanatçının müzik yolculuğunu değil, hayatındaki önemli dönüm noktalarını da ekrana taşıyacak. Bu nedenle oyuncu seçimleri büyük önem taşıyor. Yapım ekibi bir süredir hem ana kadro hem de yan karakterler için çalışmalar yürütüyor. Filmin çekim takvimi yaklaşırken oyuncu kadrosuna ilişkin yeni bilgiler de gelmeye başladı.

Projede Kazım Koyuncu’yu başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak. Son yıllarda yer aldığı yapımlarla dikkat çeken oyuncunun bu rol için yoğun bir hazırlık sürecine girdiği konuşuluyor.

Kulislerden gelen bilgilere göre Kazım Koyuncu’nun nişanlısı Gönül Bozoğlu karakteri için Biran Damla Yılmaz’a teklif götürüldü.

Son dönemde “Halef Köklerin Çağrısı” dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun projeyle ilgili görüşmeler yaptığı öğrenildi. Henüz resmi bir imza atılıp atılmadığı konusunda açıklama yapılmadı. Ancak Biran Damla Yılmaz’ın adı şimdiden filmle anılmaya başladı. Eğer anlaşma sağlanırsa oyuncu, Cem Yiğit Üzümoğlu ile aynı projede buluşacak. Gönül Bozoğlu karakteri, Kazım Koyuncu’nun hayatındaki önemli isimlerden biri olması nedeniyle hikayede özel bir yere sahip olacak. Bu nedenle rol için yapılacak seçim de filmin en çok konuşulan detaylarından biri olarak görülüyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
