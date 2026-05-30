Kazım Filminde Kadın Başrol İçin Halef’in Ünlü Oyuncusuna Teklif Götürüldü

Karadeniz müziğine bıraktığı eserlerle hafızalarda yer eden Kazım Koyuncu’nun yaşamını anlatacak filmin bu yaz çekilmesi planlanıyor. Yapımın senaryosunda Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in imzası bulunuyor. Film, yalnızca sanatçının müzik yolculuğunu değil, hayatındaki önemli dönüm noktalarını da ekrana taşıyacak. Bu nedenle oyuncu seçimleri büyük önem taşıyor. Yapım ekibi bir süredir hem ana kadro hem de yan karakterler için çalışmalar yürütüyor. Filmin çekim takvimi yaklaşırken oyuncu kadrosuna ilişkin yeni bilgiler de gelmeye başladı.

Projede Kazım Koyuncu’yu başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak. Son yıllarda yer aldığı yapımlarla dikkat çeken oyuncunun bu rol için yoğun bir hazırlık sürecine girdiği konuşuluyor.