Minyonlar'ın Yaratıcısı Neden Tüm Minyonlar'ın Erkek Olduğunu Açıkladı!

İlk bakışta yanıt vermesi zor gibi görünen bu sorunun aslında resmi bir cevabı var. Minyonlar, Eric Guillon, Pierre Coffin ve Chris Renaud tarafından ortak olarak tasarlandı. Serideki tüm filmlerde hem ortak yönetmenlik üstlenen hem de Minyonlar'ın sesini veren Pierre Coffin, 2015 yılında The Wrap'e verdiği röportajda konuya dair şaşırtıcı derecede kısa bir açıklama yaptı: 'Ne kadar aptal ve budala olduklarını düşününce, Minyonlar'ın kız olmasını bir türlü hayal edemedim.'

Minyonlar'ın isimleri de dikkat çekici bir detay sunuyor. Kevin, Stuart, Bob, Otto, Dave ve Tim gibi isimler tesadüf değil; yani Coffin'in her birini belirli kişilik özelliklerine göre seçtiği isimlerin... Yönetmene göre Kevin lider tipini, Stuart tembelliği, Bob ise kısa boylu olmayı çağrıştırıyor.

Seri yakında yeni bir maceraya hazırlanıyor. Yine Coffin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Brian Lynch'in senaristliğini üstlendiği Minions & Monsters, 21 Haziran'da Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak; 1 Temmuz'da ise ABD genelinde sinemalarda gösterime girecek. Film, 1920'lerin Hollywood'unda geçiyor ve Minion'ların kendi korku filmlerini çekme girişimini konu alıyor. Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch, Bobby Moynihan ve Trey Parker kadroda yer alan isimler arasında. 2027 yılı için de Minions 3 onaylandı; Coffin'in yönetmen, Lynch'in ise yazar olarak görev yapacağı bu filmle serinin büyümesi sürecek.