Minyonlar'ın Yaratıcısı Neden Tüm Minyonlar'ın Erkek Olduğunu Açıkladı!

Merve Ersoy - TV Editörü
29.05.2026 - 12:59 Son Güncelleme: 29.05.2026 - 13:04
Despicable Me evreninin sarı maskotları Minyonlar, ilk kez 2010 yılında beyazperdede göründüklerinden bu yana animasyon dünyasının en tanınan figürleri arasına girdi. Minyonlar artık yalnızca sinema salonlarında değil; ürünlerde, tema parklarında ve sosyal medyanın hiç bitmeyecekmiş gibi görünen meme döngülerinde de yaşıyor. Ama bu kadar yoğun ilginin doğal bir sonucu olarak bazı sorular da hiç gündemden düşmüyor. Bunların başında ise neden tüm Minyonlar'ın erkek olduğu sorusu yatıyor.

2010 yılında sinemada yayınlandığından beri dünya çapında büyük bir ilgi gören Minyonlar, yalnızca çocukların değil yetişkinlerin de ilgiyle izlediği yapımlar arasında yer alıyor.

Franchise dünya genelinde beş milyar doların üzerinde hasılat elde ederek tüm zamanların en çok kazanan animasyon serisi unvanını almayı başardı. Oyuncaklardan kıyafetlere pek çok alanda karşımıza çıkan Minyonlar sevimliliklerinin yanı sıra başka konularla da gündeme geliyor. Bu sevimli maskotların neden hepsinin erkek olduğu sorusu gibi...

Minyonlar'ın yaratıcısı Pierre Coffin'in yıllar önce yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

İlk bakışta yanıt vermesi zor gibi görünen bu sorunun aslında resmi bir cevabı var. Minyonlar, Eric Guillon, Pierre Coffin ve Chris Renaud tarafından ortak olarak tasarlandı. Serideki tüm filmlerde hem ortak yönetmenlik üstlenen hem de Minyonlar'ın sesini veren Pierre Coffin, 2015 yılında The Wrap'e verdiği röportajda konuya dair şaşırtıcı derecede kısa bir açıklama yaptı: 'Ne kadar aptal ve budala olduklarını düşününce, Minyonlar'ın kız olmasını bir türlü hayal edemedim.'

Minyonlar'ın isimleri de dikkat çekici bir detay sunuyor. Kevin, Stuart, Bob, Otto, Dave ve Tim gibi isimler tesadüf değil; yani Coffin'in her birini belirli kişilik özelliklerine göre seçtiği isimlerin... Yönetmene göre Kevin lider tipini, Stuart tembelliği, Bob ise kısa boylu olmayı çağrıştırıyor.

Seri yakında yeni bir maceraya hazırlanıyor. Yine Coffin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Brian Lynch'in senaristliğini üstlendiği Minions & Monsters, 21 Haziran'da Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak; 1 Temmuz'da ise ABD genelinde sinemalarda gösterime girecek. Film, 1920'lerin Hollywood'unda geçiyor ve Minion'ların kendi korku filmlerini çekme girişimini konu alıyor. Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch, Bobby Moynihan ve Trey Parker kadroda yer alan isimler arasında. 2027 yılı için de Minions 3 onaylandı; Coffin'in yönetmen, Lynch'in ise yazar olarak görev yapacağı bu filmle serinin büyümesi sürecek.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
